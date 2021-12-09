https://tr.sputniknews.com/20211209/alimden-aciklama-yurt-degiliz-ogrenciler-daireleri-kendileri-kiraladi-1051617355.html

ALİM’den açıklama: Yurt değiliz, öğrenciler daireleri kendileri kiraladı

ALİM’den açıklama: Yurt değiliz, öğrenciler daireleri kendileri kiraladı

Antalya'da Mehmet Sami Tuğrul’un öldürüldüğü Antalya İlim ve Kültür Derneği, binanın yurt olarak kullanmadığını açıkladı. Dernek, daireleri öğrencilerin... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T18:39+0300

2021-12-09T18:39+0300

2021-12-09T18:54+0300

antalya

öğrenci yurdu

baş

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İhsan Güney tarafından satırla başı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un öldürüldüğü üç katlı apartmandaki apart daireleri işleten Antalya İlim ve Kültür Derneği (ALİM) açıklama yaptı.Tuğrul’un öldürülmesinin ardından sosyal medya hesaplarını kapatan ve internet sitelerini askıya alan dernek, söz konusu binanın yurt olarak kullanıldığı iddialarını reddetti.Yapılan yazılı açıklamada, "Dernek merkezimizin olduğu binada mevcut durumda derneğimiz dışında 1 adet işyeri ve üniversite öğrencileri tarafından kiralanan, daireler bulunmaktadır" ifadelerine yer veren dernek, "7 Aralık Salı günü dernek merkezinizin bulunduğu binada çevremizdeki ihtiyaç sahibi aileler ve üniversite öğrencileri için yemek hazırlamak üzere kısa bir süre önce derneğimiz tarafından istihdam edilen şahıs tarafından korkunç bir cinayet işlenmiştir. Yaşanan korkunç hadise herkesi olduğu kadar bizleri de şoka uğratmıştır. Bu akıl almaz olayın aydınlatılabilmesi için olaydan haberdar olur olmaz derneğimiz seferber olmuş ve güvenlik güçlerimizin talep ettiği her türlü bilgiyi sağlamıştır ve sağlamaktadır" ifadeleri yer aldı.Duvar'ın haberine göre dernek, herhangi bir yurt faaliyetinde bulunmadıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

https://tr.sputniknews.com/20211209/kaldigi-yurtta-oldurulen-universite-ogrencisi-tugrulun-babasi-konakladigi-eller-emin-ellerdi-1051615646.html

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antalya, öğrenci yurdu, baş