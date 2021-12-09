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ALİM’den açıklama: Yurt değiliz, öğrenciler daireleri kendileri kiraladı
ALİM’den açıklama: Yurt değiliz, öğrenciler daireleri kendileri kiraladı
Antalya'da Mehmet Sami Tuğrul’un öldürüldüğü Antalya İlim ve Kültür Derneği, binanın yurt olarak kullanmadığını açıkladı. Dernek, daireleri öğrencilerin... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T18:39+0300
2021-12-09T18:54+0300
antalya
öğrenci yurdu
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İhsan Güney tarafından satırla başı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un öldürüldüğü üç katlı apartmandaki apart daireleri işleten Antalya İlim ve Kültür Derneği (ALİM) açıklama yaptı.Tuğrul’un öldürülmesinin ardından sosyal medya hesaplarını kapatan ve internet sitelerini askıya alan dernek, söz konusu binanın yurt olarak kullanıldığı iddialarını reddetti.Yapılan yazılı açıklamada, "Dernek merkezimizin olduğu binada mevcut durumda derneğimiz dışında 1 adet işyeri ve üniversite öğrencileri tarafından kiralanan, daireler bulunmaktadır" ifadelerine yer veren dernek, "7 Aralık Salı günü dernek merkezinizin bulunduğu binada çevremizdeki ihtiyaç sahibi aileler ve üniversite öğrencileri için yemek hazırlamak üzere kısa bir süre önce derneğimiz tarafından istihdam edilen şahıs tarafından korkunç bir cinayet işlenmiştir. Yaşanan korkunç hadise herkesi olduğu kadar bizleri de şoka uğratmıştır. Bu akıl almaz olayın aydınlatılabilmesi için olaydan haberdar olur olmaz derneğimiz seferber olmuş ve güvenlik güçlerimizin talep ettiği her türlü bilgiyi sağlamıştır ve sağlamaktadır" ifadeleri yer aldı.Duvar'ın haberine göre dernek, herhangi bir yurt faaliyetinde bulunmadıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:
https://tr.sputniknews.com/20211209/kaldigi-yurtta-oldurulen-universite-ogrencisi-tugrulun-babasi-konakladigi-eller-emin-ellerdi-1051615646.html
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antalya, öğrenci yurdu, baş

ALİM’den açıklama: Yurt değiliz, öğrenciler daireleri kendileri kiraladı

18:39 09.12.2021 (güncellendi: 18:54 09.12.2021)
© DHA / BULENT TATOGULLARIAşçı, öğrencinin başını kesti
Aşçı, öğrencinin başını kesti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© DHA / BULENT TATOGULLARI
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Antalya'da Mehmet Sami Tuğrul’un öldürüldüğü Antalya İlim ve Kültür Derneği, binanın yurt olarak kullanmadığını açıkladı. Dernek, daireleri öğrencilerin bireysel kiraladığını iddia etti.
İhsan Güney tarafından satırla başı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un öldürüldüğü üç katlı apartmandaki apart daireleri işleten Antalya İlim ve Kültür Derneği (ALİM) açıklama yaptı.
Tuğrul’un öldürülmesinin ardından sosyal medya hesaplarını kapatan ve internet sitelerini askıya alan dernek, söz konusu binanın yurt olarak kullanıldığı iddialarını reddetti.
Yapılan yazılı açıklamada, "Dernek merkezimizin olduğu binada mevcut durumda derneğimiz dışında 1 adet işyeri ve üniversite öğrencileri tarafından kiralanan, daireler bulunmaktadır" ifadelerine yer veren dernek, "7 Aralık Salı günü dernek merkezinizin bulunduğu binada çevremizdeki ihtiyaç sahibi aileler ve üniversite öğrencileri için yemek hazırlamak üzere kısa bir süre önce derneğimiz tarafından istihdam edilen şahıs tarafından korkunç bir cinayet işlenmiştir. Yaşanan korkunç hadise herkesi olduğu kadar bizleri de şoka uğratmıştır. Bu akıl almaz olayın aydınlatılabilmesi için olaydan haberdar olur olmaz derneğimiz seferber olmuş ve güvenlik güçlerimizin talep ettiği her türlü bilgiyi sağlamıştır ve sağlamaktadır" ifadeleri yer aldı.
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Duvar'ın haberine göre dernek, herhangi bir yurt faaliyetinde bulunmadıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:
"Dernek merkezimizin bulunduğu bina herhangi bir cemaat ya da tarikat yurdu değildir. Dernek merkezimizin olduğu binada mevcut durumda derneğimiz dışında 1 adet işyeri ve üniversite öğrencileri tarafından kiralanan, daireler bulunmaktadır. Derneğimizin kurulduğu günden bu güne kadar binadaki işyeri ve kiralık daire sayıları değişmiş ve derneğimizin bu hususta bir dahli olmamıştı, Derneğimiz ve faaliyetlerimiz hakkında sosyal medyada ve çeşitli platformlarda ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır."
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