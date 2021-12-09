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https://tr.sputniknews.com/20211209/arap-enerji-konferansi-2024te-suriyede-yapilacak-1051617108.html
Arap Enerji Konferansı, 2024'te Suriye'de yapılacak
Arap Enerji Konferansı, 2024'te Suriye'de yapılacak
Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün Kuveyt'teki toplantısında alınan karara göre Suriye, 2024'te düzenlenecek Arap Enerji Konferansı'na ev sahipliği... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T18:30+0300
2021-12-09T18:44+0300
dünya
suriye
katar
petrol
esad
karar
zirve
enerji
2024
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Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'ın, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü'nün (OAPEC) üyelerinin oy birliğiyle kabul etmesinin ardından, 2024'te Arap Enerji Konferansı'na ev sahipliği yapacağı bildirildi.Toplantıda, 2023'te Katar'da yapılacak konferanstan sonra Şam'ın 2024'te toplantıya ev sahipliği yapması ve Suriye'nin dönem başkanı Suudi Arabistan'ın yerini almak üzere, 2022'den itibaren bir yıl boyunca Arap Petrol Bakanları Konseyi'ne başkanlık etmesi kabul edildi.Konferansın Şam'da yapılmasına onay verenler arasında Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne yeşil ışık yakmayan Katar'ın da bulunması dikkat çekti.1968 yılında kurulan OAPEC'te Cezayir, Bahreyn, Mısır, Irak, Kuveyt, Libya, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/rusya-ve-suriye-askeri-polislerinden-ilk-ortak-tatbikat--1051402879.html
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suriye, katar, petrol, esad, karar, zirve, enerji, 2024

Arap Enerji Konferansı, 2024'te Suriye'de yapılacak

18:30 09.12.2021 (güncellendi: 18:44 09.12.2021)
© REUTERS / Omar SanadikiSuriye - Şam - Bayrak
Suriye - Şam - Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Omar Sanadiki
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Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün Kuveyt'teki toplantısında alınan karara göre Suriye, 2024'te düzenlenecek Arap Enerji Konferansı'na ev sahipliği yapacak.
Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'ın, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü'nün (OAPEC) üyelerinin oy birliğiyle kabul etmesinin ardından, 2024'te Arap Enerji Konferansı'na ev sahipliği yapacağı bildirildi.
Toplantıda, 2023'te Katar'da yapılacak konferanstan sonra Şam'ın 2024'te toplantıya ev sahipliği yapması ve Suriye'nin dönem başkanı Suudi Arabistan'ın yerini almak üzere, 2022'den itibaren bir yıl boyunca Arap Petrol Bakanları Konseyi'ne başkanlık etmesi kabul edildi.
Konferansın Şam'da yapılmasına onay verenler arasında Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne yeşil ışık yakmayan Katar'ın da bulunması dikkat çekti.
1968 yılında kurulan OAPEC'te Cezayir, Bahreyn, Mısır, Irak, Kuveyt, Libya, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor.
Rusya / Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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