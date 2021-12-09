https://tr.sputniknews.com/20211209/arap-enerji-konferansi-2024te-suriyede-yapilacak-1051617108.html

Arap Enerji Konferansı, 2024'te Suriye'de yapılacak

Arap Enerji Konferansı, 2024'te Suriye'de yapılacak

Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün Kuveyt'teki toplantısında alınan karara göre Suriye, 2024'te düzenlenecek Arap Enerji Konferansı'na ev sahipliği... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T18:30+0300

2021-12-09T18:30+0300

2021-12-09T18:44+0300

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suriye

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petrol

esad

karar

zirve

enerji

2024

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Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'ın, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü'nün (OAPEC) üyelerinin oy birliğiyle kabul etmesinin ardından, 2024'te Arap Enerji Konferansı'na ev sahipliği yapacağı bildirildi.Toplantıda, 2023'te Katar'da yapılacak konferanstan sonra Şam'ın 2024'te toplantıya ev sahipliği yapması ve Suriye'nin dönem başkanı Suudi Arabistan'ın yerini almak üzere, 2022'den itibaren bir yıl boyunca Arap Petrol Bakanları Konseyi'ne başkanlık etmesi kabul edildi.Konferansın Şam'da yapılmasına onay verenler arasında Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne yeşil ışık yakmayan Katar'ın da bulunması dikkat çekti.1968 yılında kurulan OAPEC'te Cezayir, Bahreyn, Mısır, Irak, Kuveyt, Libya, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211203/rusya-ve-suriye-askeri-polislerinden-ilk-ortak-tatbikat--1051402879.html

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suriye, katar, petrol, esad, karar, zirve, enerji, 2024