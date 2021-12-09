https://tr.sputniknews.com/20211209/asgari-ucrette-ucuncu-toplanti-oncesi-aciklama-vergi-indirimi-ve-tesvik-konusu-belirleyici-olacak-1051598176.html

Asgari ücrette üçüncü toplantı öncesi açıklama: 'Vergi indirimi ve teşvik konusu belirleyici olacak'

Asgari ücrette üçüncü toplantı öncesi açıklama: 'Vergi indirimi ve teşvik konusu belirleyici olacak'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Merkezi'nde üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı öncesi ilk... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T11:16+0300

2021-12-09T11:16+0300

2021-12-09T11:17+0300

politika

tisk

asgari ücret

toplantı

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TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız" dedi. "Bizim için önemli bir süreç. Çok meşakkatli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz" diyen Akkol, şu ifadeleri kullandı: "Hızlı bitirmek istiyoruz. Devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyorum. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır. Şu anda bir rakam zikredilmedi"'Çalışanların ezilmeyeceği bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz'Asgari ücretin tek bir mutabakatla bitirilerek gündem konusu olmaktan çıkarmak istediklerini belirten Akkol, “Dengeli bir ücret dedik. Çalışanların enflasyona ezdirilmemesi yönünde, hem bakanlığımızla hem de işçi kesiminin hem de işverenlerin genel bir mutabakatı var. Uzun yıllardır görülmemiş bir mutabakat. Bu sevindirici bir haber. Çalışanların ezilmeyeceği ama bir taraftan da uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.2 toplantı geride kaldı2022 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu kapsamında 2 toplantı geride kalırken, bugün 3. toplantı gerçekleştiriliyor.1 Aralık'ta başlayan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı toplantıda Bilgin asgari ücrete ilişkin yaptırdıkları anket sonuçlarını açıklamış ve çalışanların asgari ücretin 3750-4000 bin TL arasında olması gerektiğini düşündüğünü aktarmıştı. Bilgin ayrıca "Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" diye konuşmuştu.7 Aralık'ta işçi tarafı olan Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda ise Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada" diye konuşmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211206/memur-sen-maaslarda-duzeltme-yapilmasi-icin-mutabakata-varildi-1051488409.html

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tisk, asgari ücret, toplantı