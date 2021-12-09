https://tr.sputniknews.com/20211209/asidan-kacmak-icin-silikon-kol-kullandigi-ortaya-cikan-disci-bu-kez-gercekten-asi-yaptirdi-1051612818.html

Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandığı ortaya çıkan dişçi, bu kez gerçekten aşı yaptırdı

Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandığı ortaya çıkan dişçi, bu kez gerçekten aşı yaptırdı

İtalya'da yaşayan bir dişçi, koronavirüs aşısından kaçmak için silikon kol kullandığı ortaya çıktıktan sonra aşıyı gerçekten yaptırdığını açıklayarak, "Aşı, bu... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T16:21+0300

2021-12-09T16:21+0300

2021-12-09T16:29+0300

koronavirüs

italya

sahtecilik

doktor

aşı

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Sağlık çalışanlarına bu yılın başından beri aşı yaptırmayı zorunlu kılan İtalya'da Guido Russo isimli bir dişçi, aşıdan kaçabilmek için silikon kol kullandığının ortaya çıkmasının ardından aşıyı yaptırdı. Sahtecilikle suçlanma ihtimali bulunan diş doktoru, katıldığı bir televizyon programında hükümeti ya da herhangi bir kişiyi aldatma gibi bir amacının olmadığını, amacının aşı zorunluluğuna karşı kişisel bir protesto duruşu sergilemek olduğunu kaydetti.Russo'nun kullandığı silikon kolu fark ederek yöneticilere bildiren, bir hemşire olmuştu.Protestosunun başarısızlığa uğradığını kabul eden diş doktoru, ertesi gün koluna gerçekten aşı yaptırdığını dile getirerek, "Çünkü sistem beni buna mecbur kıldı" dedi.Aşıya ilişkin ise Russo, şu ifadeleri kullandı:Russo, aşı karşıtı olmadığını ve çocukluğunda gerekli olan tüm aşıları yaptırdığını da ekledi.İtalya'da aşı yaptırması mümkün olan 12 yaş ve üzeri vatandaşların yüzde 85'i aşılarını yaptırmış durumda. 30 ila 59 yaş arasındaki nüfusun aşı yaptırmamaya daha yatkın olduğu belirtilen ülkede, 3.5 milyon kişi halen ilk aşılarını yaptırmadı.

https://tr.sputniknews.com/20211204/asidan-kacmak-icin-silikon-kol-kullandi-1051440940.html

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italya, sahtecilik, doktor, aşı