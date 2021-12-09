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Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandığı ortaya çıkan dişçi, bu kez gerçekten aşı yaptırdı
Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandığı ortaya çıkan dişçi, bu kez gerçekten aşı yaptırdı
İtalya'da yaşayan bir dişçi, koronavirüs aşısından kaçmak için silikon kol kullandığı ortaya çıktıktan sonra aşıyı gerçekten yaptırdığını açıklayarak, "Aşı, bu... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T16:21+0300
2021-12-09T16:29+0300
koronavirüs
italya
sahtecilik
doktor
aşı
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Sağlık çalışanlarına bu yılın başından beri aşı yaptırmayı zorunlu kılan İtalya'da Guido Russo isimli bir dişçi, aşıdan kaçabilmek için silikon kol kullandığının ortaya çıkmasının ardından aşıyı yaptırdı. Sahtecilikle suçlanma ihtimali bulunan diş doktoru, katıldığı bir televizyon programında hükümeti ya da herhangi bir kişiyi aldatma gibi bir amacının olmadığını, amacının aşı zorunluluğuna karşı kişisel bir protesto duruşu sergilemek olduğunu kaydetti.Russo'nun kullandığı silikon kolu fark ederek yöneticilere bildiren, bir hemşire olmuştu.Protestosunun başarısızlığa uğradığını kabul eden diş doktoru, ertesi gün koluna gerçekten aşı yaptırdığını dile getirerek, "Çünkü sistem beni buna mecbur kıldı" dedi.Aşıya ilişkin ise Russo, şu ifadeleri kullandı:Russo, aşı karşıtı olmadığını ve çocukluğunda gerekli olan tüm aşıları yaptırdığını da ekledi.İtalya'da aşı yaptırması mümkün olan 12 yaş ve üzeri vatandaşların yüzde 85'i aşılarını yaptırmış durumda. 30 ila 59 yaş arasındaki nüfusun aşı yaptırmamaya daha yatkın olduğu belirtilen ülkede, 3.5 milyon kişi halen ilk aşılarını yaptırmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211204/asidan-kacmak-icin-silikon-kol-kullandi-1051440940.html
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italya, sahtecilik, doktor, aşı

Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandığı ortaya çıkan dişçi, bu kez gerçekten aşı yaptırdı

16:21 09.12.2021 (güncellendi: 16:29 09.12.2021)
© AAİğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi
İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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İtalya'da yaşayan bir dişçi, koronavirüs aşısından kaçmak için silikon kol kullandığı ortaya çıktıktan sonra aşıyı gerçekten yaptırdığını açıklayarak, "Aşı, bu korkunç hastalığa karşı sahip olduğumuz en iyi silah" dedi.
Sağlık çalışanlarına bu yılın başından beri aşı yaptırmayı zorunlu kılan İtalya'da Guido Russo isimli bir dişçi, aşıdan kaçabilmek için silikon kol kullandığının ortaya çıkmasının ardından aşıyı yaptırdı.
Sahtecilikle suçlanma ihtimali bulunan diş doktoru, katıldığı bir televizyon programında hükümeti ya da herhangi bir kişiyi aldatma gibi bir amacının olmadığını, amacının aşı zorunluluğuna karşı kişisel bir protesto duruşu sergilemek olduğunu kaydetti.
Russo'nun kullandığı silikon kolu fark ederek yöneticilere bildiren, bir hemşire olmuştu.
Protestosunun başarısızlığa uğradığını kabul eden diş doktoru, ertesi gün koluna gerçekten aşı yaptırdığını dile getirerek, "Çünkü sistem beni buna mecbur kıldı" dedi.
Aşıya ilişkin ise Russo, şu ifadeleri kullandı:
"Bence bu noktada bu korkunç hastalığa karşı elimizdeki tek silah, aşı. Ancak tercih özgürlüğü de sunulmalı."
Russo, aşı karşıtı olmadığını ve çocukluğunda gerekli olan tüm aşıları yaptırdığını da ekledi.
İtalya'da aşı yaptırması mümkün olan 12 yaş ve üzeri vatandaşların yüzde 85'i aşılarını yaptırmış durumda. 30 ila 59 yaş arasındaki nüfusun aşı yaptırmamaya daha yatkın olduğu belirtilen ülkede, 3.5 milyon kişi halen ilk aşılarını yaptırmadı.
İtalya'da aşı karşıtlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
KORONAVİRÜS
Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandı
4 Aralık, 12:07
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