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https://tr.sputniknews.com/20211209/associated-press-abd-ukraynayi-donbassa-kismi-ozerklik-vermeye-zorlayabilir-1051603509.html
Associated Press: ABD, Ukrayna'yı Donbass'a kısmi özerklik vermeye zorlayabilir
Associated Press: ABD, Ukrayna'yı Donbass'a kısmi özerklik vermeye zorlayabilir
AP'nin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'Ukrayna'ya yeni bir istikrar bozucu saldırı' düzenlemekten vazgeçirmek için... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T13:21+0300
2021-12-09T13:21+0300
savunma
abd
rusya
vladimir putin
donbass
ukrayna
nato
kiev
joe biden
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Rusya'nın her seferinde reddetmesine rağmen ABD ve Avrupa Moskova'yı Ukrayna'ya saldırı planlamakla suçlamayı sürdürürken Associated Press (AP), Biden'ın önceki gün video konferans görüşmesi yaptığı Putin'i bu plandan vazgeçirmek için Donbass'la ilgili adım atmayı düşündüğünü öne sürdü. AP'de yer alan haberde, "ABD yönetiminin temsilcileri, Kiev'in doğudaki bölgelere resmen kısmi özerklik vermesi için Ukrayna'ya baskı yapılmasını önerdi" dendi. 'Biden, Putin'e taviz vermiş gibi gözükmek istemiyor' Biden'ın, Kiev'i Ukrayna'nın doğusundaki durumu belirli mertebede kabul etmeye ikna etmeyi ve bunu yaparken Putin'e taviz vermiş gibi gözükmemeyi amaçladığı vurgulandı. Ajans, bu durumun, Biden'ın popülaritesi halihazırda düşüşteyken, Rus lideri cesaretlendirebilecek ve Cumhuriyetçiler tarafından yeni suçlama argümanı oluşturabilecek bir algı yaratabileceğine dikkat çekti. 'Kısmi özerklik, sağlık, polis teşkilatı ve eğitimi kapsayabilir' AP'ye konuşan ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi Steven Pifer, Ukrayna'dan bu bölgelerde Washington'un istediği adımları atmasının istenebileceğini ve kısmı özerlikle birlikte sağlık, polis teşkilatı ve eğitim kurumları ile ilgili kontrolün Donbass'a devredilebileceğini belirtti. Pifer, Washington'un Ukraynalıları egemenliklerini veya ulusal hükümetin karar verme yeteneğini tehlikeye atacak adımlar atmaya zorladığını düşünmediğini de ifade etti. 'Kiev'e, NATO üyeliğinin 10 yıl içinde onaylanmasının muhtemel olmadığı söylendi' Diğer taraftan Biden'ın Ukrayna'nın NATO üyeliği isteğini 'avutması' gerekeceğini de belirten ajans, kaynaklarına dayanarak, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin Kiev'e NATO üyeliğinin gelecek 10 yıl içinde onaylanmasının muhtemel olmadığını söylediğini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/putin-ve-biden-dunku-gorusmede-neler-konustu-1051566984.html
https://tr.sputniknews.com/20210614/ukrayna-cumhurbaskani-zelenskiy-nato-liderleri-ittifaka-uye-olacagimizi-dogruladi-1044733605.html
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abd, rusya, vladimir putin, donbass, ukrayna, nato, kiev, joe biden

Associated Press: ABD, Ukrayna'yı Donbass'a kısmi özerklik vermeye zorlayabilir

13:21 09.12.2021
© REUTERS / Valentyn OgirenkoABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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AP'nin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'Ukrayna'ya yeni bir istikrar bozucu saldırı' düzenlemekten vazgeçirmek için Kiev'e baskı yaparak Donbass'a kısmi özerklik vermeye zorlayabilir.
Rusya'nın her seferinde reddetmesine rağmen ABD ve Avrupa Moskova'yı Ukrayna'ya saldırı planlamakla suçlamayı sürdürürken Associated Press (AP), Biden'ın önceki gün video konferans görüşmesi yaptığı Putin'i bu plandan vazgeçirmek için Donbass'la ilgili adım atmayı düşündüğünü öne sürdü.
AP'de yer alan haberde, "ABD yönetiminin temsilcileri, Kiev'in doğudaki bölgelere resmen kısmi özerklik vermesi için Ukrayna'ya baskı yapılmasını önerdi" dendi.

'Biden, Putin'e taviz vermiş gibi gözükmek istemiyor'

Biden'ın, Kiev'i Ukrayna'nın doğusundaki durumu belirli mertebede kabul etmeye ikna etmeyi ve bunu yaparken Putin'e taviz vermiş gibi gözükmemeyi amaçladığı vurgulandı. Ajans, bu durumun, Biden'ın popülaritesi halihazırda düşüşteyken, Rus lideri cesaretlendirebilecek ve Cumhuriyetçiler tarafından yeni suçlama argümanı oluşturabilecek bir algı yaratabileceğine dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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Putin ve Biden dünkü görüşmede neler konuştu?
Dün, 14:47

'Kısmi özerklik, sağlık, polis teşkilatı ve eğitimi kapsayabilir'

AP'ye konuşan ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi Steven Pifer, Ukrayna'dan bu bölgelerde Washington'un istediği adımları atmasının istenebileceğini ve kısmı özerlikle birlikte sağlık, polis teşkilatı ve eğitim kurumları ile ilgili kontrolün Donbass'a devredilebileceğini belirtti. Pifer, Washington'un Ukraynalıları egemenliklerini veya ulusal hükümetin karar verme yeteneğini tehlikeye atacak adımlar atmaya zorladığını düşünmediğini de ifade etti.

'Kiev'e, NATO üyeliğinin 10 yıl içinde onaylanmasının muhtemel olmadığı söylendi'

Diğer taraftan Biden'ın Ukrayna'nın NATO üyeliği isteğini 'avutması' gerekeceğini de belirten ajans, kaynaklarına dayanarak, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin Kiev'e NATO üyeliğinin gelecek 10 yıl içinde onaylanmasının muhtemel olmadığını söylediğini aktardı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2021
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