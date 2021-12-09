https://tr.sputniknews.com/20211209/atmden-cimbizla-para-ceken-cete-yakalandi-1051610343.html
ATM’den cımbızla para çalan çete yakalandı
ATM’den cımbızla para çalan çete yakalandı
İstanbul’da banka ATM’lerinin para verdiği bölüme bir aparat yerleştirdikten sonra sıkışan banknotları cımbızla çeken 5 şüpheli yakalandı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T15:41+0300
2021-12-09T15:41+0300
2021-12-09T15:43+0300
türkiye
istanbul
polis
banka
hırsız
atm
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İstanbul'da, cımbızla ATM'den para çeken çeteye operasyon düzenlendi.Operasyon Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İddiaya göre, bir bankaya ait ATM'lerde sürekli para sıkıştığı ve bu paraları müşteri dışında birilerinin aldığı belirlendi. Banka yetkilileri durumu savcılığa bildirdi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen siber polisi, yaptıkları çalışmada sıkışan paraları alan kişileri kameralardan tespit etti. Şüphelilerin sıkışan banknotları almak için cımbız, makas, maşa ve mini levye kullandıkları anlaşıldı.Geriye dönük kamera çalışması yapan polis, ATM'lerde para sıkışmasının sebebinin de paraları cımbızla çeken şüpheliler olduğunu belirledi. Şüphelilerin ATM’nin para verme bölümlerine bir aparat yerleştirdikleri ve bunun da paraların sıkışmasına sebep olduğunu belirledi.Siber polisince yapılan çalışmada şüpheliler N.Y., G.Y., M.T., V.K. ve K.O. 7 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.Haklarında “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Kırma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme” suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.Y. hakkında “Adli kontrol hükümleri” uygulanırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20200206/atmyi-hava-ucurup-paralari-caldilar-1041346936.html
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istanbul, polis, banka, hırsız, atm
ATM’den cımbızla para çalan çete yakalandı
15:41 09.12.2021 (güncellendi: 15:43 09.12.2021)
İstanbul’da banka ATM’lerinin para verdiği bölüme bir aparat yerleştirdikten sonra sıkışan banknotları cımbızla çeken 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da, cımbızla ATM'den para çeken çeteye operasyon düzenlendi.
Operasyon Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İddiaya göre, bir bankaya ait ATM'lerde sürekli para sıkıştığı ve bu paraları müşteri dışında birilerinin aldığı belirlendi. Banka yetkilileri durumu savcılığa bildirdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen siber polisi, yaptıkları çalışmada sıkışan paraları alan kişileri kameralardan
tespit etti. Şüphelilerin sıkışan banknotları almak için cımbız, makas, maşa ve mini levye kullandıkları anlaşıldı.
Geriye dönük kamera çalışması yapan polis, ATM'lerde para sıkışmasının sebebinin de paraları cımbızla çeken şüpheliler olduğunu belirledi. Şüphelilerin ATM’nin para verme bölümlerine bir aparat yerleştirdikleri ve bunun da paraların sıkışmasına sebep olduğunu belirledi.
Siber polisince yapılan çalışmada şüpheliler N.Y., G.Y., M.T., V.K. ve K.O. 7 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.
Haklarında “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Kırma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme” suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.Y. hakkında “Adli kontrol hükümleri” uygulanırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı.