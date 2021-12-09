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Avrupa İlaç Ajansı Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken
Avrupa İlaç Ajansı Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mevcut aşıların yeni varyant Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz yeterli bilgi... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T22:11+0300
2021-12-09T22:11+0300
koronavirüs
aşı
avrupa ilaç ajansı
omicron
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19 Omicron varyantının yakında kimi ülkelerde baskın varyant olabileceğini, ancak mevcut aşıların yeni varyanta karşı yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz yeterli bilgi bulunmadığını bildirdi.EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, Kovid-19 salgınındaki son durum ve aşılarla ilgili basın toplantısında, Omicron varyantının İngiltere ve Danimarka gibi bazı ülkelerde Delta yerine baskın varyant olup olmayacağını henüz kestiremediklerini söyledi.Cavaleri, "Bazı ülkelerde Noel bayramına kadar Omicron varyantının, Delta'nın yerini alıp almayacağını henüz bilmiyoruz. Olabilir ama henüz bu konuda emin değiliz." dedi.Marco Cavaleri, mevcut aşıların Omicron'a karşı etkin olup olmadığı konusunda da kesin kanı için daha fazla zaman ve veriye ihtiyaç duyduklarını bildirdi.Aşı üreticilerinin, bu konudaki çalışmaların sonuçlarını EMA ile paylaşmaları gerektiğini kaydeden Cavaleri, firmalarla Omicron'a karşı üretilecek olası bir aşı hakkında temasta olduklarını dile getirdi.Cavaleri, "Ancak aşıların kompozisyonunu değiştirmek gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz erken." diye konuştu.EMA yetkilisi Cavaleri, Omicron'un baskın varyant olup olmayacağına bakılmaksızın aşıların bu varyanta karşı etkin olmasını sağlamak için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.Pfizer ile BioNTech firmaları, Kovid-19 aşılarının hatırlatıcı üçüncü dozunun Omicron varyantına karşı etkili olacağını, gerekirse sadece Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini duyurmuştu.
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aşı, avrupa ilaç ajansı, omicron

Avrupa İlaç Ajansı Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken

22:11 09.12.2021
© AAİğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi
İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mevcut aşıların yeni varyant Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz yeterli bilgi bulunmadığını bildirdi.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19 Omicron varyantının yakında kimi ülkelerde baskın varyant olabileceğini, ancak mevcut aşıların yeni varyanta karşı yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz yeterli bilgi bulunmadığını bildirdi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, Kovid-19 salgınındaki son durum ve aşılarla ilgili basın toplantısında, Omicron varyantının İngiltere ve Danimarka gibi bazı ülkelerde Delta yerine baskın varyant olup olmayacağını henüz kestiremediklerini söyledi.

Cavaleri, "Bazı ülkelerde Noel bayramına kadar Omicron varyantının, Delta'nın yerini alıp almayacağını henüz bilmiyoruz. Olabilir ama henüz bu konuda emin değiliz." dedi.
Marco Cavaleri, mevcut aşıların Omicron'a karşı etkin olup olmadığı konusunda da kesin kanı için daha fazla zaman ve veriye ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Aşı üreticilerinin, bu konudaki çalışmaların sonuçlarını EMA ile paylaşmaları gerektiğini kaydeden Cavaleri, firmalarla Omicron'a karşı üretilecek olası bir aşı hakkında temasta olduklarını dile getirdi.

Cavaleri, "Ancak aşıların kompozisyonunu değiştirmek gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz erken." diye konuştu.

EMA yetkilisi Cavaleri, Omicron'un baskın varyant olup olmayacağına bakılmaksızın aşıların bu varyanta karşı etkin olmasını sağlamak için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Pfizer ile BioNTech firmaları, Kovid-19 aşılarının hatırlatıcı üçüncü dozunun Omicron varyantına karşı etkili olacağını, gerekirse sadece Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini duyurmuştu.
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