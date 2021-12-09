https://tr.sputniknews.com/20211209/avrupanin-ilk-sinir-otesi-dijital-para-denemesi-basarili-oldu-1051595334.html

Avrupa'nın ilk sınır ötesi dijital para denemesi başarılı oldu

Avrupa'nın ilk sınır ötesi dijital para denemesi başarılı oldu

İsviçre Merkez Bankası (SNB) ve Fransa Merkez Bankası (BoF) tarafından yapılan, Avrupa'nın ilk sınır ötesi merkez bankası dijital parası (CDBC) ödemeleri... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T09:27+0300

2021-12-09T09:27+0300

2021-12-09T09:28+0300

ekonomi

fransa

isviçre

euro

fransız frangı

dijital para

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Fransa ve İsviçre arasındaki dağlardan esinlenerek Jura Projesi adı verilen testte, ilk kez dijital bir euro ve İsviçre Frangı başarılı şekilde test edildi. BloombergHT'nin aktardığına göre euro ve İsviçre Frangı cinsinden döviz işlemlerinin merkez bankası dijital parası ile sorunsuz şekilde yapılmasının mümkün olduğu görüldü. Test, tokenleştirilmiş euro cinsinden Fransız ticari kağıdının ihraç edilebildiği ve finansal kuruluşlar arasında transfer edilebildiği ortaya kondu. Yapılan teste Bank for International Setlements, UBS, Credit Suisse, Natixis, İsviçre'nın Borsa operatörü SIX, finansal teknoloji şirketi R3 ve danışmanlık şirketi Accentura katıldı.

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fransa, isviçre, euro, fransız frangı, dijital para