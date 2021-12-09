Bakan Soylu: 3 bin 250 polisimiz Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak

Bakan Soylu, "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi 3. Aşama Kapanış Toplantısı sonrası açıklama yaptı.Soylu, 3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polisin Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacağını açıkladı.'Macaristan'ın 2 kapısında Türk polisi duracak'Sırbıstan'ın gümrük kapılarında Türk polisinin durmasına ilişkin görevin 2 yıldır sürdürüldüğünü belirten Soylu, "Sırbistan polisi ile kontrol ve aynı zamanda Sırbistan polisi ile uyuşturucu göçmen kaçakçılığı ile ortak operasyon düzenleme kabiliyeti için ordaydık. Çok memnun olduklarını ortaya koydular. Aynı şekilde Macaristan ile de yapılacak. Macaristan'ın 3 kapısı var, 2 kapısında Türk polisi duracak" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polisimiz Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak" dedi.
Bakan Soylu, "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi 3. Aşama Kapanış Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Soylu, 3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polisin Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacağını açıkladı.
'Macaristan'ın 2 kapısında Türk polisi duracak'
Sırbıstan'ın gümrük kapılarında Türk polisinin durmasına ilişkin görevin 2 yıldır sürdürüldüğünü belirten Soylu, "Sırbistan polisi ile kontrol ve aynı zamanda Sırbistan polisi ile uyuşturucu göçmen kaçakçılığı ile ortak operasyon düzenleme kabiliyeti için ordaydık. Çok memnun olduklarını ortaya koydular. Aynı şekilde Macaristan ile de yapılacak. Macaristan'ın 3 kapısı var, 2 kapısında Türk polisi duracak" ifadelerini kullandı.