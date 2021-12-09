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Bakan Varank: Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık
Bakan Varank: Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türk mühendis ve teknisyenlerinin tasarladığı araçla Ay’a sert iniş yapma hedefine... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T13:15+0300
2021-12-09T13:13+0300
türkiye
ay
mustafa varank
sanayi ve teknoloji bakanlığı
togg
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TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmeleri İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kurumlara ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.Türkiye’nin otomobil projesinin devam ettiğini kaydeden Bakan Varank, “Sadece elektrikli araç üretmekten çok daha fazlası olan bu projeyle otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük dönüşümde yerimizi aldık. Batarya, şarj ve otonom araç teknolojilerinde mevcut kapasite ve yetkinliklerimizi geliştiriyoruz. Elektrikli araçların kalbi olan bataryaya yönelik dünya-devi FARASİS ile yapılan iş birliği sayesinde yakın zamanda Gemlik’te bir batarya fabrikasının temeli atılacak” şeklinde konuştu.CHP'lilere seslendiCHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın TOGG’un direksiyonuna geçtiğini ve fabrika genel müdüründen bilgi aldığını hatırlatan Bakan Varank, “Ben o gün iktidar-muhalefet ayırmaksızın bu deneyimi yaşayan tüm vekillerimizin, TOGG’a gururla baktıkların görüp mutlu olmuştum. Ancak görüyorum ki kameraların karşısına geçince, iş değişiyor. Neden değişiyor biliyor musunuz? Mahalle baskısı yüzünden. Mahalle baskısı sebebiyle gerçekleri konuşamadığınızı biliyorum. Bir gün CHP’lilerin de bu kürsüye çıkıp özgür iradeleriyle konuşabilmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.Uçan arabaBilişim Vadisi’ndeki AirCar uçan araba projesinin ortaklarından birinin İş bankası olduğunu söyleyen Varank, “Belki de Türkiye’nin ilk uçan arabası bu projeden çıkacak. O yüzden muhalefet ederken tutarlı olmak lazım. AK Parti’ye muhalefet edeyim derken, vizyoner mühendislerimize, onların kabiliyetlerine, hayallerine kast etmemek lazım. Aman ha! Şimdi ben bunu açıkladım diye gidip o projeyi de Devrim Otomobilinde olduğu gibi baltalamaya çalışmayın” şeklinde konuştu.'Ay'a sert iniş hazırlığıBakan Varank, Türkiye’nin Milli Uzay Programı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Türk mühendis ve teknisyenlerinin tasarladığı araçla Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Uzayda ateşleyeceğimiz hibrid roket motorunun testlerini sürdürüyoruz. Türkiye Uzay Ajansı’nın asıl misyonu Milli Uzay Programı’ndaki projelerin koordinasyonunu sağlamaktır. Bu kapsamda belirlediğimiz hedeflere yönelik çalışmalar, 1,9 milyar liralık bütçeyle yatırım programına dâhil edildi” ifadelerini kullandı.
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ay, mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı, togg

Bakan Varank: Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık

13:15 09.12.2021
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türk mühendis ve teknisyenlerinin tasarladığı araçla Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmeleri İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kurumlara ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.
Türkiye’nin otomobil projesinin devam ettiğini kaydeden Bakan Varank, “Sadece elektrikli araç üretmekten çok daha fazlası olan bu projeyle otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük dönüşümde yerimizi aldık. Batarya, şarj ve otonom araç teknolojilerinde mevcut kapasite ve yetkinliklerimizi geliştiriyoruz. Elektrikli araçların kalbi olan bataryaya yönelik dünya-devi FARASİS ile yapılan iş birliği sayesinde yakın zamanda Gemlik’te bir batarya fabrikasının temeli atılacak” şeklinde konuştu.

CHP'lilere seslendi

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın TOGG’un direksiyonuna geçtiğini ve fabrika genel müdüründen bilgi aldığını hatırlatan Bakan Varank, “Ben o gün iktidar-muhalefet ayırmaksızın bu deneyimi yaşayan tüm vekillerimizin, TOGG’a gururla baktıkların görüp mutlu olmuştum. Ancak görüyorum ki kameraların karşısına geçince, iş değişiyor. Neden değişiyor biliyor musunuz? Mahalle baskısı yüzünden. Mahalle baskısı sebebiyle gerçekleri konuşamadığınızı biliyorum. Bir gün CHP’lilerin de bu kürsüye çıkıp özgür iradeleriyle konuşabilmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uçan araba

Bilişim Vadisi’ndeki AirCar uçan araba projesinin ortaklarından birinin İş bankası olduğunu söyleyen Varank, “Belki de Türkiye’nin ilk uçan arabası bu projeden çıkacak. O yüzden muhalefet ederken tutarlı olmak lazım. AK Parti’ye muhalefet edeyim derken, vizyoner mühendislerimize, onların kabiliyetlerine, hayallerine kast etmemek lazım. Aman ha! Şimdi ben bunu açıkladım diye gidip o projeyi de Devrim Otomobilinde olduğu gibi baltalamaya çalışmayın” şeklinde konuştu.

'Ay'a sert iniş hazırlığı

Bakan Varank, Türkiye’nin Milli Uzay Programı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Türk mühendis ve teknisyenlerinin tasarladığı araçla Ay’a sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Uzayda ateşleyeceğimiz hibrid roket motorunun testlerini sürdürüyoruz. Türkiye Uzay Ajansı’nın asıl misyonu Milli Uzay Programı’ndaki projelerin koordinasyonunu sağlamaktır. Bu kapsamda belirlediğimiz hedeflere yönelik çalışmalar, 1,9 milyar liralık bütçeyle yatırım programına dâhil edildi” ifadelerini kullandı.
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