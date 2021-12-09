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Beyoğlu'nda minibüs dar sokakta sıkıştı: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Beyoğlu'nda minibüs dar sokakta sıkıştı: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Beyoğlu'nda dar sokakta sıkışan minibüsteki İranlı aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T07:25+0300
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yaşam
istanbul
beyoğlu
itfaiye
minibüs
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Beyoğlu’nda yanlışlıkla girdikleri dar sokakta sıkışan minibüste mahsur kalan İranlı aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Muhammed Halili ve ailesi, İran plakalı minibüsleriyle İstanbul’a gezmeye geldi. Taksim gezisinin ardından İranlı aile, otele gitmek için minibüsleriyle Şişhane’deki Bedrettin Sokağa girdi. Ancak sokağın dar olması nedeniyle minibüs sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Önce minibüste mahsur kalan aileyi kurtaran itfaiye ekipleri, ardından halatlar yardımıyla minibüsü sıkıştığı yerden çıkardı.Sürücü Muhammed Halili, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.Ailesiyle İstanbul'a gezmeye geldiklerini ve ilk gün böyle bir hadise yaşadıklarını anlatan Halili, önüne bir motosikletli çıkınca bu sokağa girdiğini ve sokağın dar olduğunu fark edemediğini söyledi.
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istanbul, beyoğlu, itfaiye, minibüs

Beyoğlu'nda minibüs dar sokakta sıkıştı: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

07:25 09.12.2021
© İHABeyoğlu'nda minibüs dar sokakta sıkıştı
Beyoğlu'nda minibüs dar sokakta sıkıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© İHA
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Beyoğlu'nda dar sokakta sıkışan minibüsteki İranlı aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Beyoğlu’nda yanlışlıkla girdikleri dar sokakta sıkışan minibüste mahsur kalan İranlı aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Halili ve ailesi, İran plakalı minibüsleriyle İstanbul’a gezmeye geldi. Taksim gezisinin ardından İranlı aile, otele gitmek için minibüsleriyle Şişhane’deki Bedrettin Sokağa girdi. Ancak sokağın dar olması nedeniyle minibüs sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Önce minibüste mahsur kalan aileyi kurtaran itfaiye ekipleri, ardından halatlar yardımıyla minibüsü sıkıştığı yerden çıkardı.
Sürücü Muhammed Halili, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Ailesiyle İstanbul'a gezmeye geldiklerini ve ilk gün böyle bir hadise yaşadıklarını anlatan Halili, önüne bir motosikletli çıkınca bu sokağa girdiğini ve sokağın dar olduğunu fark edemediğini söyledi.
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