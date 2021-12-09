https://tr.sputniknews.com/20211209/beyoglunda-minibus-dar-sokakta-sikisti-mahsur-kalanlari-itfaiye-kurtardi-1051594442.html

Beyoğlu'nda minibüs dar sokakta sıkıştı: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Beyoğlu'nda minibüs dar sokakta sıkıştı: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Beyoğlu'nda dar sokakta sıkışan minibüsteki İranlı aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T07:25+0300

2021-12-09T07:25+0300

2021-12-09T07:23+0300

yaşam

istanbul

beyoğlu

itfaiye

minibüs

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Beyoğlu’nda yanlışlıkla girdikleri dar sokakta sıkışan minibüste mahsur kalan İranlı aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Muhammed Halili ve ailesi, İran plakalı minibüsleriyle İstanbul’a gezmeye geldi. Taksim gezisinin ardından İranlı aile, otele gitmek için minibüsleriyle Şişhane’deki Bedrettin Sokağa girdi. Ancak sokağın dar olması nedeniyle minibüs sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Önce minibüste mahsur kalan aileyi kurtaran itfaiye ekipleri, ardından halatlar yardımıyla minibüsü sıkıştığı yerden çıkardı.Sürücü Muhammed Halili, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.Ailesiyle İstanbul'a gezmeye geldiklerini ve ilk gün böyle bir hadise yaşadıklarını anlatan Halili, önüne bir motosikletli çıkınca bu sokağa girdiğini ve sokağın dar olduğunu fark edemediğini söyledi.

istanbul

beyoğlu

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istanbul, beyoğlu, itfaiye, minibüs