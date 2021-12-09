https://tr.sputniknews.com/20211209/biden-demokrasi-zirvesinde-yarim-milyar-dolarlik-demokratik-yenilenme-girisimi-acikladi-1051617595.html

Biden, Demokrasi Zirvesi'nde yarım milyar dolarlık Demokratik Yenilenme Girişimi açıkladı

Biden, Demokrasi Zirvesi'nde yarım milyar dolarlık Demokratik Yenilenme Girişimi açıkladı

ABD Başkanı, Demokrasi Zirvesi'nin açılışında, demokrasinin küresel düşüşüne dikkat çekti. Biden, yarım milyar dolarlık Başkanlık Demokratik Yenilenme... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T18:41+0300

2021-12-09T18:41+0300

2021-12-09T19:13+0300

dünya

abd

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demokrasi

zirve

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Türkiye, Macaristan, Rusya, Çin, Suudi Arabistan dahil bazı ülkeleri dışlayarak 111 ülkenin lideriyle çevrimiçi Demokrasi Zirvesi düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, dünya çapında demokrasinin durumunun alarm verdiğini söyledi. Bu gerekçeyle yarım milyar dolarlık Başkanlık Demokratik Yenilenme Girişimi açıklayan Biden, "Bugün, küresel çapta demokratik direnci ve insan haklarını destekleyen diplomasi ve dış yardım programlarımız genelinde çabalara odaklanacak Demokratik Yenilenme İçin Başkanlık Girişimi'ni başlatmaktan gurur duyuyorum" dedi. Beyaz Saray'ın bilgilendirme belgesine göre Washington, gelecek yıl girişime 424.4 milyon dolar aktaracak. Girişimin çabalarının 'şeffaf ve hesap verebilir yönetişim için hayati önem taşıyan beş alana odaklanacağını' belirten Biden, bunları 'medya özgürlüğünün desteklenmesi, uluslararası yolsuzlukla mücadele, demokratik reformcuların yanında yer alma, demokrasiyi ilerleten teknolojiyi teşvik etme ve adil bir seçimin ne olduğunu tanımlama ve adil seçimi savunma' diye sıraladı.110'dan fazla ülkeden hükümet yetkilileri, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren 2 günlük zirveye, Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'demokrasinin çöküşe geçtiği Batı'nın kendi kriterlerine göre hangi ülkenin demokratik olup olmadığını belirlemeye çalıştığı' eleştirisini getirdi. Pekin, zirvenin dünyada 'Soğuk Savaş benzeri bir bölünme ve ihtilafa' yol açtığı uyarısında bulundu. Budapeşte "Demokrasimizin durumunu değerlendirecek bir yargıca ihtiyacımız yok" tepkisini gösterdi.Zirvede şu anda tüm dünyada demokrasi ve insan haklarının tehdit altında olduğunu söyleyen Biden, "Demokrasinin şampiyonlara ihtiyacı var" dedi.ABD Başkanı, 'demokrasinin yenilenmesinin ve demokratik kurumların güçlendirilmesinin sürekli çaba ve eylem gerektirdiğini belirterek "Demokrasi kazara olmaz. Her nesilde onu yenilemeliyiz" vurgusunu yaptı.Dünyada basın özgürlüğünün de ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Biden, bu konuda da bir dizi adım atacaklarını duyurdu.ABD Başkanı, tüm dünyaya demokrasi için eyleme geçilmesi çağrısı yaparak "Bu zirve, tüm ülkeler için bir yıl sürecek eylemlerin başlangıcıdır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211208/blinken-biden-demokrasi-zirvesinde-kuresel-bagimsiz-medyaya-destek-yatirimlari-aciklayacak-1051585715.html

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