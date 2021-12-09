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Bir yıl önce boşandığı eşini bıçakladı: 'Başkasıyla evlenme aşamasında olduğunu öğrendim'
Bir yıl önce boşandığı eşini bıçakladı: 'Başkasıyla evlenme aşamasında olduğunu öğrendim'
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, bir yıl önce boşandığı 35 yaşındaki Müzeyyen B.'yi, cadde ortasında bıçakla yaralayan 37 yaşındaki Necmettin G.'nin, emniyetteki... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T12:15+0300
2021-12-09T12:57+0300
türkiye
sivas
kadın cinayeti
kadın
ceza
adliye
bıçak
yaralama
jandarma
bıçakla yaralama
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İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde bir yıl önce boşandığı eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı. Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B. acı içerisinde yardım isterken, Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi. Bu sırada olayı fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Şüpheli daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.Yaralanan Müzeyyen B. ambulansla kaldırıldığı Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Müzeyyen B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.Olayın ardından gözaltına alınan Necmettin G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Necmettin G., ilk ifadesinde eski eşini başkasıyla evlenme aşamasında olduğu için bıçakladığını iddia etti. Necmettin G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılırken bir gazetecinin 'Neden yaptınız? sorusuna Necmettin G., 'İhanet' yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/adanada-kadin-cinayeti-esini-tufekle-oldurup-intihar-etti-1051487061.html
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sivas, kadın cinayeti, kadın, ceza, adliye, bıçak, yaralama, jandarma, bıçakla yaralama, şarkışla

Bir yıl önce boşandığı eşini bıçakladı: 'Başkasıyla evlenme aşamasında olduğunu öğrendim'

12:15 09.12.2021 (güncellendi: 12:57 09.12.2021)
© DHABir yıl önce boşandığı eşini bıçaklayan şüpheli: Evlenme aşamasındaydı
Bir yıl önce boşandığı eşini bıçaklayan şüpheli: Evlenme aşamasındaydı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© DHA
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, bir yıl önce boşandığı 35 yaşındaki Müzeyyen B.'yi, cadde ortasında bıçakla yaralayan 37 yaşındaki Necmettin G.'nin, emniyetteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Necmettin G., eski eşinin başkasıyla evlenme aşamasında olduğunu öğrendiğini, bu nedenle bıçakladığını söyledi.
İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde bir yıl önce boşandığı eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı. Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B. acı içerisinde yardım isterken, Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.
Bu sırada olayı fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.
Şüpheli daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Yaralanan Müzeyyen B. ambulansla kaldırıldığı Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Müzeyyen B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Necmettin G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Necmettin G., ilk ifadesinde eski eşini başkasıyla evlenme aşamasında olduğu için bıçakladığını iddia etti.
Necmettin G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılırken bir gazetecinin 'Neden yaptınız? sorusuna Necmettin G., 'İhanet' yanıtını verdi.
Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti
6 Aralık, 14:33
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