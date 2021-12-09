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https://tr.sputniknews.com/20211209/cami-tuvaletinde-basindan-vurulmus-halde-bulundu-1051594321.html
Cami tuvaletinde başından vurulmuş halde bulundu
Cami tuvaletinde başından vurulmuş halde bulundu
Elazığ'da bir adam, cami tuvaletinde kafasından vurulmuş halde bulundu. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T07:06+0300
2021-12-09T07:06+0300
2021-12-09T07:05+0300
yaşam
elazığ
cami
ölüm
tuvalet
cinayet
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Olay, Elazığ'da bulunan İzzetpaşa Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvaletten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 32 yaşındaki Faruk Kalçık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.Yapılan incelemenin ardından Kalçık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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elazığ, cami, ölüm, tuvalet, cinayet
Cami tuvaletinde başından vurulmuş halde bulundu
Elazığ'da bir adam, cami tuvaletinde kafasından vurulmuş halde bulundu.
Olay, Elazığ'da bulunan İzzetpaşa Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
tuvaletten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 32 yaşındaki Faruk Kalçık’ın
olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Kalçık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.