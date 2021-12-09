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CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye, doğru ilacı verdiğiniz zaman çok hızlı toparlanabilen bir ülke
CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye, doğru ilacı verdiğiniz zaman çok hızlı toparlanabilen bir ülke
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Gerçekten doğru ilacı verdiğiniz zaman bu ülke çok hızlı toparlanabiliyor ama doğru ilacı verebilmek... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T14:31+0300
2021-12-09T14:32+0300
türkiye
ak parti
chp
tüik
faik öztrak
asgari ücret
politika
akp
siyaset
açıklama
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) gerçekleştirilen toplantıda iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya gelen CHP Ekonomi Masası heyeti adına açıklamalarda bulunan Öztrak, dünyanın her yerinde ne yapıldığını, nasıl iş yapılması gerektiğini bilen girişimcilerin olmasının Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri olduğunu söyledi.Türkiye'nin genç nüfusa ve çok iyi yetiştirilebilir insan kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden Öztrak, Türkiye'nin dünyada 4.5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1.5 milyar nüfusa yaklaşık 30 trilyon dolarlık gayri safi hasıla yaratan ekonomiye ulaşan çok az ülkeden biri olduğunu vurguladı.Öztrak, Türkiye'nin 2013 yılında gayri safi milli hasılasını 12 bin 500 dolarlara çıkardığını anlattı.Ülkede 2001'de yaşanan krizden sonra bürokraside değişiklikler yaşandığını ve kendisinin de o dönem Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Öztrak, "Bu bürokraside bu işleri yaparken gördüğüm bir şey var. Gerçekten doğru ilacı verdiğiniz zaman bu ülke çok hızlı toparlanabiliyor ama doğru ilacı verebilmek için de doğru teşhis yapmak lazım. Doğru teşhis yapamazsanız o zaman toparlanma da olmuyor. Dünya konjonktüründen kaynaklanan birtakım avantajlar saman alevi gibi yanıyor. İyi yönetemezseniz de hızla sönüyor." değerlendirmesinde bulundu.Faik Öztrak, bugün Türkiye'nin en büyük sorununun güven eksikliği olduğunu savundu.'Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar'Partisinin ekonomi alanına ilişkin önerilerine değinen Öztrak, şunları kaydetti:"Biz CHP olarak şunu öneriyoruz: Dört sütun üzerine inşa edeceğimiz bir stratejiyi üç satır yeni 'K' ile uygulayacağız. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar. Bu dört sütundan ilki hukuk devleti ve demokrasi. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçeğiz. Tarafsız cumhurbaşkanı olacak. Kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı olacak. Seçim yasası değişecek, milletin vekilini millet seçecek, siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Ekonomik Sosyal Konsey toplanacak. Ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Üreten Türkiye olacağız. İkinci sütunumuz o. Borçla şişirilen değil üreterek zenginleşen Türkiye olacağız. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanacağız. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturacağız. İnsan gücü planlamasına önem vereceğiz. Üçüncü sütunumuz güçlü sosyal devlet. Kimseyi dışarıda bırakmamamız lazım. Refah devleti 3.0 politika çerçevesi içinde hareket edeceğiz. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere hiç kimsenin büyüme sürecinden dışlanmasına izin vermeyeceğiz. Çalışanlar ve emekliler olmak üzere herkes refah artışından payını alacak. Son sütun sürdürülebilirlik. Bozmadan, yok etmeden, kesintisiz kalkınmanın yolunu bulacağız. Devlette kral değil kural olacak. Sürdürülebilirlik ve ekosistem hakkı anayasal güvence altına alacağız. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlayacağız."'Türkiye ekonomisi, pandemi sonrasında hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı'BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye'nin ve dünyanın Kovid-19 salgınının oluşturduğu olağanüstü koşulların şekillendirdiği zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.Kovid-19 sürecinde tedarik sıkıntıları, üretim gecikmeleri, yüksek enerji, navlun ve emtia fiyatları gibi sıkıntılarla mücadele ettiklerini dile getiren Burkay, "Domino etkisi gibi küresel ticaretin akışını bozan tüm bu gelişmelere karşın Türkiye ekonomisi pandemi sonrasında hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Yeniden şekillenen küresel tedarik zincirlerinde Türkiye'ye yönelik artan tedarik talebi büyümede belirleyici oldu. İhracatta ve sanayi üretiminde yüksek büyümelerin yanı sıra özel sektörün yeni kapasite ve modernizasyon yatırımları da hızlandı. Küresel ekonomide 2022 yılında toparlanmanın sürmesi, yakaladığımız bu ivmenin devam etmesi açısından son derece önemli." diye konuştu.Basına kapalı devam eden toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Ahmet Akın, bazı CHP milletvekilleri, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Odanın meclis ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
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ak parti, chp, tüik, faik öztrak, asgari ücret, politika, akp, siyaset, açıklama, asgari ücret tespit komisyonu, ekonomi, cumhuriyet halk partisi (chp), bursa ticaret ve sanayi odası (btso)

CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye, doğru ilacı verdiğiniz zaman çok hızlı toparlanabilen bir ülke

14:31 09.12.2021 (güncellendi: 14:32 09.12.2021)
© AACHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye, doğru ilacı verdiğiniz zaman çok hızlı toparlanabilen bir ülke
CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye, doğru ilacı verdiğiniz zaman çok hızlı toparlanabilen bir ülke - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Gerçekten doğru ilacı verdiğiniz zaman bu ülke çok hızlı toparlanabiliyor ama doğru ilacı verebilmek için de doğru teşhis yapmak lazım" dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) gerçekleştirilen toplantıda iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya gelen CHP Ekonomi Masası heyeti adına açıklamalarda bulunan Öztrak, dünyanın her yerinde ne yapıldığını, nasıl iş yapılması gerektiğini bilen girişimcilerin olmasının Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri olduğunu söyledi.
Türkiye'nin genç nüfusa ve çok iyi yetiştirilebilir insan kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden Öztrak, Türkiye'nin dünyada 4.5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1.5 milyar nüfusa yaklaşık 30 trilyon dolarlık gayri safi hasıla yaratan ekonomiye ulaşan çok az ülkeden biri olduğunu vurguladı.
Öztrak, Türkiye'nin 2013 yılında gayri safi milli hasılasını 12 bin 500 dolarlara çıkardığını anlattı.
Ülkede 2001'de yaşanan krizden sonra bürokraside değişiklikler yaşandığını ve kendisinin de o dönem Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Öztrak, "Bu bürokraside bu işleri yaparken gördüğüm bir şey var. Gerçekten doğru ilacı verdiğiniz zaman bu ülke çok hızlı toparlanabiliyor ama doğru ilacı verebilmek için de doğru teşhis yapmak lazım. Doğru teşhis yapamazsanız o zaman toparlanma da olmuyor. Dünya konjonktüründen kaynaklanan birtakım avantajlar saman alevi gibi yanıyor. İyi yönetemezseniz de hızla sönüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Faik Öztrak, bugün Türkiye'nin en büyük sorununun güven eksikliği olduğunu savundu.
Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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CHP'li Ağbaba: TÜİK, bekar bir çalışanın asgari maliyetini hesaplamayarak kaçmaya çalışıyor
14:18

'Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar'

Partisinin ekonomi alanına ilişkin önerilerine değinen Öztrak, şunları kaydetti:
"Biz CHP olarak şunu öneriyoruz: Dört sütun üzerine inşa edeceğimiz bir stratejiyi üç satır yeni 'K' ile uygulayacağız. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar. Bu dört sütundan ilki hukuk devleti ve demokrasi. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçeğiz. Tarafsız cumhurbaşkanı olacak. Kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı olacak. Seçim yasası değişecek, milletin vekilini millet seçecek, siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Ekonomik Sosyal Konsey toplanacak. Ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Üreten Türkiye olacağız. İkinci sütunumuz o. Borçla şişirilen değil üreterek zenginleşen Türkiye olacağız. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanacağız. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturacağız. İnsan gücü planlamasına önem vereceğiz. Üçüncü sütunumuz güçlü sosyal devlet. Kimseyi dışarıda bırakmamamız lazım. Refah devleti 3.0 politika çerçevesi içinde hareket edeceğiz. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere hiç kimsenin büyüme sürecinden dışlanmasına izin vermeyeceğiz. Çalışanlar ve emekliler olmak üzere herkes refah artışından payını alacak. Son sütun sürdürülebilirlik. Bozmadan, yok etmeden, kesintisiz kalkınmanın yolunu bulacağız. Devlette kral değil kural olacak. Sürdürülebilirlik ve ekosistem hakkı anayasal güvence altına alacağız. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlayacağız."
Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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Asgari ücret toplantısında anlaşma sağlanamadı
13:03

'Türkiye ekonomisi, pandemi sonrasında hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye'nin ve dünyanın Kovid-19 salgınının oluşturduğu olağanüstü koşulların şekillendirdiği zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.
Kovid-19 sürecinde tedarik sıkıntıları, üretim gecikmeleri, yüksek enerji, navlun ve emtia fiyatları gibi sıkıntılarla mücadele ettiklerini dile getiren Burkay, "Domino etkisi gibi küresel ticaretin akışını bozan tüm bu gelişmelere karşın Türkiye ekonomisi pandemi sonrasında hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Yeniden şekillenen küresel tedarik zincirlerinde Türkiye'ye yönelik artan tedarik talebi büyümede belirleyici oldu. İhracatta ve sanayi üretiminde yüksek büyümelerin yanı sıra özel sektörün yeni kapasite ve modernizasyon yatırımları da hızlandı. Küresel ekonomide 2022 yılında toparlanmanın sürmesi, yakaladığımız bu ivmenin devam etmesi açısından son derece önemli." diye konuştu.
Basına kapalı devam eden toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Ahmet Akın, bazı CHP milletvekilleri, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Odanın meclis ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Faik Öztrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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