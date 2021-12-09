https://tr.sputniknews.com/20211209/cinde-102-bin-yillik-dev-panda-fosili-bulundu--1051596368.html

Çin'de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu

Çin'de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu

Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinde, 102 bin yıllık dev bir panda fosiline rastlandı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T10:04+0300

2021-12-09T10:04+0300

2021-12-09T10:04+0300

yaşam

çin

fosil

panda

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Şinhua'nın haberine göre, Guicou Bilimler Akademisi'ne bağlı Dağ Kaynakları Enstitüsü'nden araştırmacılar, Zunyi kentindeki Şuanghı Mağarası'nda iki dev panda fosili bulunduğunu açıkladı. Diş minesi tarihleme teknolojisiyle yapılan araştırmalar neticesinde, bozulmadan bu zamana dek gelmiş fosillerden birinin yaklaşık 49 bin, diğerinin ise 102 bin yıl önce yaşamış pandalar olduğu belirtildi. Enstitüde araştırma görevlisi Vang Deyuan, bu şekilde doğada iyi korunmuş dev panda fosillerine rastlamanın nadir bir durum olduğunu söyledi. Araştırmalar, dev pandaların beslenmek için kullandıkları ön pençelerinde fazladan bir 'başparmağa' sahip olduğuna ve radyal sesamoid kemiklerinin varlığına işaret etti. Vang, keşfin, pandaların beslenme özelliklerindeki değişimin anlaşılmasına yardımcı olabileceğini vurguladı. O dönemki pandalar için uygun bir yaşam ortamı sağladığı bilinen Şuanghı Mağarası'nda bugüne kadar 30’a yakın dev panda fosili bulundu. Bunun yanı sıra söz konusu mağarada çakal, gergedan, Hint misk kedisi gibi birçok hayvanın fosiline rastlandı.

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çin, fosil, panda