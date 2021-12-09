https://tr.sputniknews.com/20211209/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-politika-kurulu-baskanvekilleriyle-toplanti-yapti-1051623699.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile toplantı yaptı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T22:02+0300

2021-12-09T22:02+0300

2021-12-09T22:02+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ibrahim kalın

fahrettin altun

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1.5 saat süren toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

türkiye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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recep tayyip erdoğan, ibrahim kalın, fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı külliyesi