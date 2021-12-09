https://tr.sputniknews.com/20211209/danimarkada-kovid-19-tedbirleri-sikilastiriliyor-1051616549.html

Danimarka'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

Danimarka'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

Danimarka hükümetinin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bazı önlemleri sıkılaştırma kararı aldığı duyuruldu. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T18:06+0300

2021-12-09T18:06+0300

2021-12-09T18:06+0300

koronavirüs

danimarka

önlem

kovid-19

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ABC News’in haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in açıkladığı yeni tedbirler uyarınca restoran, bar ve gece kulüplerinin gece yarısı kapatılmasına karar verildi.Yeni önlemler kapsamında, ayakta 50’den fazla seyircinin bulunduğu konserler yasaklandı ve restoran müşterilerine, masalarında oturmadıklarında maske takma zorunluluğu getirildi.'Yeni varyant sağlık hizmetlerine aşırı yükleme riskini de beraberinde getiriyor'Tedbirlerin yarın itibarıyla geçerli olması kararlaştırılırken düzenlemelerin 4 hafta boyunca uygulanması uygun görüldü.Başbakan Frederiksen Omicron varyantına ilişkin yeni varyantın daha fazla enfekte insan, 'daha fazla hasta ve hastaneye yatmak zorunda kalan kişi' anlamına gelebileceğinin altını çizerek "Yeni varyant, sağlık hizmetlerine aşırı yükleme riskini de beraberinde getiriyor ve bu yüzden şu an daha fazlasını yapmalıyız." değerlendirmesini yaptı.Danimarka'da salgının başından bu yana 529 bin 210 vaka görüldü, 2 bin 972 kişi hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20211112/iskandinav-ulkelerinde-kovid-19-tedbirleri-artiriliyor-1050751601.html

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