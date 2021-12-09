Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211209/danimarkada-kovid-19-tedbirleri-sikilastiriliyor-1051616549.html
Danimarka'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
Danimarka'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
Danimarka hükümetinin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bazı önlemleri sıkılaştırma kararı aldığı duyuruldu. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T18:06+0300
2021-12-09T18:06+0300
koronavirüs
danimarka
önlem
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044379320_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_772b1cafec1471d9a408683d21169aa5.jpg
ABC News’in haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in açıkladığı yeni tedbirler uyarınca restoran, bar ve gece kulüplerinin gece yarısı kapatılmasına karar verildi.Yeni önlemler kapsamında, ayakta 50’den fazla seyircinin bulunduğu konserler yasaklandı ve restoran müşterilerine, masalarında oturmadıklarında maske takma zorunluluğu getirildi.'Yeni varyant sağlık hizmetlerine aşırı yükleme riskini de beraberinde getiriyor'Tedbirlerin yarın itibarıyla geçerli olması kararlaştırılırken düzenlemelerin 4 hafta boyunca uygulanması uygun görüldü.Başbakan Frederiksen Omicron varyantına ilişkin yeni varyantın daha fazla enfekte insan, 'daha fazla hasta ve hastaneye yatmak zorunda kalan kişi' anlamına gelebileceğinin altını çizerek "Yeni varyant, sağlık hizmetlerine aşırı yükleme riskini de beraberinde getiriyor ve bu yüzden şu an daha fazlasını yapmalıyız." değerlendirmesini yaptı.Danimarka'da salgının başından bu yana 529 bin 210 vaka görüldü, 2 bin 972 kişi hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/iskandinav-ulkelerinde-kovid-19-tedbirleri-artiriliyor-1050751601.html
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044379320_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7c78a1a160f376d5f64e12ec85ca9122.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
danimarka, önlem, kovid-19

Danimarka'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

18:06 09.12.2021
© REUTERS / TIM BARSOEDanimarka'nın başkenti Kopenhagen'daki 'Warpigs Brewpub' isimli bar, 25 dolara verdiği hizmette, müşterilere hem Kovid-19 testi hem de  bira servis ediyor.
Danimarka'nın başkenti Kopenhagen'daki 'Warpigs Brewpub' isimli bar, 25 dolara verdiği hizmette, müşterilere hem Kovid-19 testi hem de  bira servis ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / TIM BARSOE
Abone ol
Danimarka hükümetinin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bazı önlemleri sıkılaştırma kararı aldığı duyuruldu.
ABC News’in haberine göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in açıkladığı yeni tedbirler uyarınca restoran, bar ve gece kulüplerinin gece yarısı kapatılmasına karar verildi.
Yeni önlemler kapsamında, ayakta 50’den fazla seyircinin bulunduğu konserler yasaklandı ve restoran müşterilerine, masalarında oturmadıklarında maske takma zorunluluğu getirildi.

'Yeni varyant sağlık hizmetlerine aşırı yükleme riskini de beraberinde getiriyor'

Tedbirlerin yarın itibarıyla geçerli olması kararlaştırılırken düzenlemelerin 4 hafta boyunca uygulanması uygun görüldü.
Başbakan Frederiksen Omicron varyantına ilişkin yeni varyantın daha fazla enfekte insan, 'daha fazla hasta ve hastaneye yatmak zorunda kalan kişi' anlamına gelebileceğinin altını çizerek "Yeni varyant, sağlık hizmetlerine aşırı yükleme riskini de beraberinde getiriyor ve bu yüzden şu an daha fazlasını yapmalıyız." değerlendirmesini yaptı.
Danimarka'da salgının başından bu yana 529 bin 210 vaka görüldü, 2 bin 972 kişi hayatını kaybetti.
Danimarka - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
KORONAVİRÜS
İskandinav ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri artırılıyor
12 Kasım, 20:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:10AB, 'nefret söyleminin' suç olması için girişim başlattı
18:54Fransa’da ordunun neo-Nazi unsurlara göz yumduğu iddiası
18:53Moody's: Türkiye’de enflasyon, büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatacak
18:46Kenan İmirzaloğlu 'rahmetli oldu' dediği Arif Şentürk'ten özür diledi
18:41Biden, Demokrasi Zirvesi'nde yarım milyar dolarlık Demokratik Yenilenme Girişimi açıkladı
18:39ALİM’den açıklama: Yurt değiliz, öğrenciler daireleri kendileri kiraladı
18:38Altının kilogramı 787 bin liraya yükseldi
18:31Düsseldorf Havalimanı'nda bomba paniği: Anadolujet uçağı Köln Havalimanı'na yönlendirildi
18:30Arap Enerji Konferansı, 2024'te Suriye'de yapılacak
18:28Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece oyumu Erdoğan'a atacağım
18:26AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na vaat teklifi: Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin
18:24Kongo'da 'maymun çiçeği salgını': 24 kişi hayatını kaybetti
18:06Danimarka'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
18:03Reuters: Türk lirasındaki düşüş, Suriye'nin kuzeybatısındaki yerinden edilmiş aileleri de vurdu
18:02IŞİD'in 'eğitim sorumlusu'na ağırlaştırılmış müebbet
18:02Kuraklık alarmı: Tuz Gölü küçülüyor
17:54Şiddet gören kızını korumaya çalışırken öldürüldü: 'Sen benim oğluma nasıl vurursun'
17:50Kaldığı yurtta öldürülen üniversite öğrencisi Tuğrul'un babası: Konakladığı eller, emin ellerdi
17:44Bolu’da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
17:36Fitch: TCMB'nin faiz indirimi makroekonomik istikrar için risk