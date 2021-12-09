https://tr.sputniknews.com/20211209/denizlide-3-ayri-mahalledeki-evlerin-perdelerini-10ar-dakika-arayla-atese-veren-kisi-yakalandi-1051618810.html

Denizli'de 3 ayrı mahalledeki evlerin perdelerini 10'ar dakika arayla ateşe veren kişi yakalandı

Denizli'de 3 ayrı mahalledeki evlerin perdelerini 10'ar dakika arayla ateşe veren kişi yakalandı

Denizli'de, zemin katta bulunan 3 ayrı evin balkon perdeleri ateşe veren Uğur K. yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T19:24+0300

2021-12-09T19:24+0300

2021-12-09T19:25+0300

türkiye

ev

perde

kundaklama

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Denizli'nin Hacıkaplanlar, 15 Mayıs ve Pelitlibağ mahallelerindeki 3 ayrı apartmanın zemin katındaki dairelerin balkonlarında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine adreslere itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balkon perdelerinin tutuşturulması sonucu 10'ar dakika arayla çıktığı belirlenen 3 yangın, itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Yangınların kundaklama sonucu çıktığını üzerinde duran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur K.'nın bir evin balkon perdesini çakmakla ateşe verip, kundakladığı belirlendi. Polis, Uğur K.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evinin balkon perdesi kundaklanan Zeynep Aksuoğlu, büyük panik yaşadıklarını söyledi. Aksuoğlu, "Gece televizyon izliyorduk. Birden balkondaki alevleri fark ettik. Elektriği keserek yangını söndürmeye çalıştık. Kovalarla su taşıyıp, müdahale ettik. İtfaiyenin de yardımıyla yangın büyümeden etrafa sıçramadan söndürüldü. Büyük korku yaşadık. Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Annem, alevleri söndürmek için kovayla su taşırken düşüp, bacağından yaralandı" dedi.

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ev, perde, kundaklama