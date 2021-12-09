https://tr.sputniknews.com/20211209/dunyada-her-saat-468-kisi-afet-ve-catismalar-nedeniyle-evini-terk-ediyor-1051602948.html

Dünyada her saat 468 kişi afet ve çatışmalar nedeniyle evini terk ediyor

Dünyada her saat 468 kişi afet ve çatışmalar nedeniyle evini terk ediyor

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Mirasın Korunması korunmasına dair özel bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T13:15+0300

2021-12-09T13:15+0300

2021-12-09T13:23+0300

dünya

çatışma

göç

kültür

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Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve ICORP Uluslararası Risklere Hazırlık Bilimsel Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal, Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Mirasın Korunması konulu özel bir sunum gerçekleştirdi. Kültür mirasının korunması konusunda dünyadaki en büyük sivil toplum örgütü olan ve 1965 yılında kurulan ICOMOS Uluslararası’nın Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal, dünyada her saat içinde 468 kişinin çatışma nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldığını ve birçoğunun ülkelerine uzun süre eve dönüş yapamadığını bildirdi. Son yıllarda çatışma durumlarında somut ve somut olmayan değerleri kapsayan kültür mirasının hedef alınmasıyla ilgili olayların sayısında önemli bir artışın varlığına dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, bunun önemli sebepleri arasında; kültürün bulunduğu yerdeki izlerini yok etmek, güç gösterisi, yasa dışı eski eser trafiğine bağlı finans kaynağını oluşturmak ve toplumun birliğini bozmak olduğunu söyledi. Kültür varlıklarının korunmasının artık uluslararası bir güvenlik sorunu olarak kabul edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, askeri lojistik sürecinde de kültürel varlıkların korunması için tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Ünal, Çatışma Durumlarında Kültür Varlıklarının Korunması’na ilişkin 1954 Lahey (Hague) Sözleşmesi içinde, “Lojistikte konuşlanacağınız bölge, ağır zırhlı araçlarınızın kullanacağı güzergah gibi birçok konu ile ilgili kurallar tanımlanmıştır. Buna göre uluslararası antlaşmalar kapsamında; kültürel mirasın yakınında ya da kendisinin askeri amaçlarla kullanılmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra bazı durumlarda kullandığınız araçlar, kültürel mirasın korunmasını desteklemek ve tahliyesi için faydalı olabiliyor. Bu açıdan askeri lojistik gerekli hallerde tanımlı koşullar içinde kültür varlıklarının korunması ile ilgili çalışmalarda önemli destekler sağlayabilir" diye konuştu.

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çatışma, göç, kültür