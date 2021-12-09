Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211209/dunyada-her-saat-468-kisi-afet-ve-catismalar-nedeniyle-evini-terk-ediyor-1051602948.html
Dünyada her saat 468 kişi afet ve çatışmalar nedeniyle evini terk ediyor
Dünyada her saat 468 kişi afet ve çatışmalar nedeniyle evini terk ediyor
Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Mirasın Korunması korunmasına dair özel bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T13:15+0300
2021-12-09T13:23+0300
dünya
çatışma
göç
kültür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/1043057804_18:0:1017:562_1920x0_80_0_0_e2d18482e2cf06fb47ff02cf1a3f8050.jpg
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve ICORP Uluslararası Risklere Hazırlık Bilimsel Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal, Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Mirasın Korunması konulu özel bir sunum gerçekleştirdi. Kültür mirasının korunması konusunda dünyadaki en büyük sivil toplum örgütü olan ve 1965 yılında kurulan ICOMOS Uluslararası’nın Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal, dünyada her saat içinde 468 kişinin çatışma nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldığını ve birçoğunun ülkelerine uzun süre eve dönüş yapamadığını bildirdi. Son yıllarda çatışma durumlarında somut ve somut olmayan değerleri kapsayan kültür mirasının hedef alınmasıyla ilgili olayların sayısında önemli bir artışın varlığına dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, bunun önemli sebepleri arasında; kültürün bulunduğu yerdeki izlerini yok etmek, güç gösterisi, yasa dışı eski eser trafiğine bağlı finans kaynağını oluşturmak ve toplumun birliğini bozmak olduğunu söyledi. Kültür varlıklarının korunmasının artık uluslararası bir güvenlik sorunu olarak kabul edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, askeri lojistik sürecinde de kültürel varlıkların korunması için tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Ünal, Çatışma Durumlarında Kültür Varlıklarının Korunması’na ilişkin 1954 Lahey (Hague) Sözleşmesi içinde, “Lojistikte konuşlanacağınız bölge, ağır zırhlı araçlarınızın kullanacağı güzergah gibi birçok konu ile ilgili kurallar tanımlanmıştır. Buna göre uluslararası antlaşmalar kapsamında; kültürel mirasın yakınında ya da kendisinin askeri amaçlarla kullanılmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra bazı durumlarda kullandığınız araçlar, kültürel mirasın korunmasını desteklemek ve tahliyesi için faydalı olabiliyor. Bu açıdan askeri lojistik gerekli hallerde tanımlı koşullar içinde kültür varlıklarının korunması ile ilgili çalışmalarda önemli destekler sağlayabilir" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/1043057804_143:0:892:562_1920x0_80_0_0_3c4a1b7c9cb449474c076f5d031631b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çatışma, göç, kültür

Dünyada her saat 468 kişi afet ve çatışmalar nedeniyle evini terk ediyor

13:15 09.12.2021 (güncellendi: 13:23 09.12.2021)
© AFP 2021 / ARIS MESSINISAzerbaycan - Ermenistan - çatışma
Azerbaycan - Ermenistan - çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / ARIS MESSINIS
Abone ol
Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Mirasın Korunması korunmasına dair özel bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, uluslararası bir güvenlik sorunu olarak kabul edilen silahlı çatışma durumunda kültür varlıklarının korunması ve çatışmaya bağlı göç konuşuldu.
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve ICORP Uluslararası Risklere Hazırlık Bilimsel Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal, Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Mirasın Korunması konulu özel bir sunum gerçekleştirdi.

Kültür mirasının korunması konusunda dünyadaki en büyük sivil toplum örgütü olan ve 1965 yılında kurulan ICOMOS Uluslararası’nın Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal, dünyada her saat içinde 468 kişinin çatışma nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldığını ve birçoğunun ülkelerine uzun süre eve dönüş yapamadığını bildirdi.

Son yıllarda çatışma durumlarında somut ve somut olmayan değerleri kapsayan kültür mirasının hedef alınmasıyla ilgili olayların sayısında önemli bir artışın varlığına dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, bunun önemli sebepleri arasında; kültürün bulunduğu yerdeki izlerini yok etmek, güç gösterisi, yasa dışı eski eser trafiğine bağlı finans kaynağını oluşturmak ve toplumun birliğini bozmak olduğunu söyledi.

Kültür varlıklarının korunmasının artık uluslararası bir güvenlik sorunu olarak kabul edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, askeri lojistik sürecinde de kültürel varlıkların korunması için tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Ünal, Çatışma Durumlarında Kültür Varlıklarının Korunması’na ilişkin 1954 Lahey (Hague) Sözleşmesi içinde, “Lojistikte konuşlanacağınız bölge, ağır zırhlı araçlarınızın kullanacağı güzergah gibi birçok konu ile ilgili kurallar tanımlanmıştır. Buna göre uluslararası antlaşmalar kapsamında; kültürel mirasın yakınında ya da kendisinin askeri amaçlarla kullanılmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra bazı durumlarda kullandığınız araçlar, kültürel mirasın korunmasını desteklemek ve tahliyesi için faydalı olabiliyor. Bu açıdan askeri lojistik gerekli hallerde tanımlı koşullar içinde kültür varlıklarının korunması ile ilgili çalışmalarda önemli destekler sağlayabilir" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:31CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye, doğru ilacı verdiğiniz zaman çok hızlı toparlanabilen bir ülke
14:27İBB: İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?
14:26Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna'nın Donbass'taki tüm provokasyonlarını bastıracağız
14:25Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği çiftçiye bedava vereceğiz
14:20Rusya, çikolata satışında İsviçre’yi geçti
14:18'İnternetin kokusu' yapıldı: Ter ve ucuz ofis sandalyesi kokuyor
14:18CHP'li Ağbaba: TÜİK, bekar bir çalışanın asgari maliyetini hesaplamayarak kaçmaya çalışıyor
14:14Ekonomist Yıldırım: Maliyetler üzerinden üretimin ani durabileceği konuşuluyor
14:12Kazakistan'da dini aşırıcılıkla mücadele için çizgi roman çıkarıldı
14:05TŞOF'tan taşıma ücretlerine zam talebi
13:54İkinci el araç fiyatlarında fren patladı: 'Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var'
13:51Kuyuda cesedi bulundu: Baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
13:48Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üzerine inşaat malzemesi düştü
13:33Karı-koca, maske takmayan 11 yaşındaki çocuğu darp etti
13:33Tunceli'de kaçak dağ keçisi avına 126 bin lira ceza
13:28İngiltere Başbakanı Johnson'ın bir çocuğu daha oldu
13:26AYM'den 'icradan alınan araç' için karar
13:25ABD'de bir Cumhuriyetçi vekil daha çocuklarıyla silahlı Noel fotoğrafı paylaştı
13:24Akkuyu NGS'de 1. ünitenin pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor
13:22'Sana eşcinsel cinler musallat olmuş' diyerek 'müridini' istismar eden adam tutuklandı