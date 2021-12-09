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Düsseldorf Havalimanı'nda bomba paniği: Anadolujet uçağı Köln Havalimanı'na yönlendirildi
Düsseldorf Havalimanı'nda bomba paniği: Anadolujet uçağı Köln Havalimanı'na yönlendirildi
Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı yakınlarında bir inşaat kazısı sırasında ikinci dünya savaşından kalma bir bomba bulundu. Uçuşlar kısa süreliğine... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T18:31+0300
2021-12-09T18:31+0300
dünya
almanya
bomba
ikinci dünya savaşı
düsseldorf
inşaat
havalimanı
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DHA'nın haberine göre, Düsseldorf Havalimanı apronu yakınlarında inşaat kazısı sırasında bir bomba bulundu. Yapılan incelemede bombanın ikinci dünya savaşından kalma olduğu anlaşıldı. Bombanın imhası için havalimanı hava trafiği kısa süreliğine durduruldu. Bu sırada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı- Düsseldorf seferini yapan Anadolujet uçağı Köln Havalimanı'na yönlendirildi. Bomba imha çalışmalarının tamamlanmasıyla hava trafiğinin normale döndüğü belirtildi.
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almanya, bomba, ikinci dünya savaşı, düsseldorf, inşaat, havalimanı

Düsseldorf Havalimanı'nda bomba paniği: Anadolujet uçağı Köln Havalimanı'na yönlendirildi

18:31 09.12.2021
© AAAnadoluJet
AnadoluJet - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı yakınlarında bir inşaat kazısı sırasında ikinci dünya savaşından kalma bir bomba bulundu. Uçuşlar kısa süreliğine durdurulurken, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı- Düsseldorf seferini yapan Anadolujet uçağı Köln Havalimanı'na yönlendirildi.
DHA'nın haberine göre, Düsseldorf Havalimanı apronu yakınlarında inşaat kazısı sırasında bir bomba bulundu.
Yapılan incelemede bombanın ikinci dünya savaşından kalma olduğu anlaşıldı. Bombanın imhası için havalimanı hava trafiği kısa süreliğine durduruldu.
Bu sırada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı- Düsseldorf seferini yapan Anadolujet uçağı Köln Havalimanı'na yönlendirildi. Bomba imha çalışmalarının tamamlanmasıyla hava trafiğinin normale döndüğü belirtildi.
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