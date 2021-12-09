https://tr.sputniknews.com/20211209/ecowas-ile-fransa-arasinda-8-milyon-euroluk-anlasma-1051593642.html
ECOWAS ile Fransa arasında 8 milyon euro'luk anlaşma
ECOWAS ile Fransa arasında 8 milyon euro'luk anlaşma
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ve Fransız Kalkınma Ajansı, Batı Afrika'daki gıda güvenliği depolama sistemini desteklemek için 8 milyon euroluk... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T05:34+0300
2021-12-09T05:34+0300
2021-12-09T05:34+0300
dünya
afrika
fransa
anlaşma
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
hibe
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ECOWAS Komisyonu Başkanı Dr. Jean-Claude Kassi Brou, AFD Nijerya Direktörü Xavier Muron, Nijerya'nın başkent Abuja'da Batı Afrika'daki gıda güvenliği depolama sistemine finansman için hibe anlaşması imzaladı. Brou, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, ECOWAS'a 8 milyon euro ve 3 yıllık AFD desteğinin bölgenin gıda, beslenme ve kırsal krizleri çeşitli nedenlerle yönetmeye hazırlığını artırmayı hedefleyeceğini belirtti. ECOWAS Komisyonun, Tarım, Çevre ve Su Kaynakları Departmanı aracılığıyla yeni projenin uygulanmasından sorumlu olduğuna işaret Brou, anlaşmanın ECOWAS'a yardımcı olacağını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211010/malili-aktivistten-macrona-yanit-afrikalilar-olmasaydi-bugun-fransa-olmazdi-1049685830.html
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afrika, fransa, anlaşma, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), hibe
ECOWAS ile Fransa arasında 8 milyon euro'luk anlaşma
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ve Fransız Kalkınma Ajansı, Batı Afrika'daki gıda güvenliği depolama sistemini desteklemek için 8 milyon euroluk anlaşma imzaladı.
ECOWAS Komisyonu Başkanı Dr. Jean-Claude Kassi Brou, AFD Nijerya Direktörü Xavier Muron, Nijerya'nın başkent Abuja'da Batı Afrika'daki gıda güvenliği depolama sistemine finansman için hibe anlaşması imzaladı.
Brou, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, ECOWAS'a 8 milyon euro ve 3 yıllık AFD desteğinin bölgenin gıda, beslenme ve kırsal krizleri çeşitli nedenlerle yönetmeye hazırlığını artırmayı hedefleyeceğini belirtti.
ECOWAS Komisyonun, Tarım, Çevre ve Su Kaynakları Departmanı aracılığıyla yeni projenin uygulanmasından sorumlu olduğuna işaret Brou, anlaşmanın ECOWAS'a yardımcı olacağını söyledi.