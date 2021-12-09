https://tr.sputniknews.com/20211209/ecowas-ile-fransa-arasinda-8-milyon-euroluk-anlasma-1051593642.html

ECOWAS ile Fransa arasında 8 milyon euro'luk anlaşma

ECOWAS ile Fransa arasında 8 milyon euro'luk anlaşma

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ve Fransız Kalkınma Ajansı, Batı Afrika'daki gıda güvenliği depolama sistemini desteklemek için 8 milyon euroluk... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T05:34+0300

2021-12-09T05:34+0300

2021-12-09T05:34+0300

dünya

afrika

fransa

anlaşma

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

hibe

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ECOWAS Komisyonu Başkanı Dr. Jean-Claude Kassi Brou, AFD Nijerya Direktörü Xavier Muron, Nijerya'nın başkent Abuja'da Batı Afrika'daki gıda güvenliği depolama sistemine finansman için hibe anlaşması imzaladı. Brou, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, ECOWAS'a 8 milyon euro ve 3 yıllık AFD desteğinin bölgenin gıda, beslenme ve kırsal krizleri çeşitli nedenlerle yönetmeye hazırlığını artırmayı hedefleyeceğini belirtti. ECOWAS Komisyonun, Tarım, Çevre ve Su Kaynakları Departmanı aracılığıyla yeni projenin uygulanmasından sorumlu olduğuna işaret Brou, anlaşmanın ECOWAS'a yardımcı olacağını söyledi.

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afrika, fransa, anlaşma, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), hibe