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Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
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https://tr.sputniknews.com/20211209/ekonomist-yildirim-maliyetler-uzerinden-uretimin-ani-durabilecegi-konusuluyor-1051607139.html
Ekonomist Yıldırım: Maliyetler üzerinden üretimin ani durabileceği konuşuluyor
Ekonomist Yıldırım: Maliyetler üzerinden üretimin ani durabileceği konuşuluyor
Ekonomist Dr. Gülay Elif Yıldırım “Maliyetler üzerinden ani bir üretim durması şu an konuşulduğu için biz de ifade ediyoruz. Üretici, üretsem de nasıl olsa... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T14:14+0300
2021-12-09T14:14+0300
seyir hali
radyo
çin
talep
maliyet
üretim
stokçuluk
ihracat
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Ekonomist Yıldırım: Maliyetler üzerinden üretimin ani durabileceği konuşuluyor
09.12.2021 SEYİR HALİ
Şeker Yatırım Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım, maliyet artışlarının üretim, ihracat ve enflasyonu nasıl etkileyeceğini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Yıldırım, dolar kurundaki artışın enflasyona ve devlet bütçesine etkisini “Hissedilen enflasyon açıklanan enflasyonun çok üstünde olacak. Ciddi bir yoksulluk ve rahatsızlık getirecek. Şu an gerçekten kalan benzinle giden bir ekonomi var. Bu bitince ve yeni benzin doldurmak için benzin istasyonuna gittiğinizde ne kadar doldurabileceğimizi göreceğiz. Bütçe konuşmalarında 210’dan 130 milyar dolarai 80 milyar dolar indi. Dolarla mı yaşıyoruz, alıyoruz? Maalesef evet, dolarla. TL ile maaş alıp dolarla harcama yapıyoruz” diye yorumladı.‘Üreticilerde ciddi bir üretim yapmamayı seçme yaklaşımı var’İnsanların fiyat artışı beklentisiyle stok yaptığını ve bunun kredi kartı kullanımlarına yansıdığını belirten Yıldırım, stok talebi bittiğinde ekonomide olacakları “Kredi kartı kullanımları patlamış vaziyette çünkü insanlar stok yapıyorlar. Bir ay sonrasında herkes stoğunu yapabildiği kadar yaptıktan sonra beklenti ekonomide bir duruş olması yönünde çünkü çok ciddi bir maliyet fiyat artışı var. Üreticilerde ciddi bir üretim yapmamayı seçme yaklaşımı var. İhracat tarafında da söyledikleri ihracatta iyi olduğumuz ama stoktaki üretilmiş mal ve hammadde bittiği zaman hangi maliyetle üretileceği ve rekabetçi kalabilecekler mi soruları var” diye aktardı.‘Çok öne çekilmiş taleple 2022’nin büyümesinden 2021’e çalma durumu var’Yıldırım, maliyetlerin artışlarına bağlı üretim durdurmanın konuşulduğunu “Maliyetler üzerinden ani bir üretim durması şu an konuşulduğu için biz de ifade ediyoruz. Üretici, üretsem de nasıl olsa satılmayacak diye bir süre belki üretmemeyi tercih edecek. Önümüzdeki dönemde bazı şirketlerde işçilerin tatile gönderilmesini duyabiliriz. Bu sefer salgından farklı bir kapanma yaşanabilir. Benim konuştuğum çevremden üretimde bir ‘sudden stop’ yani ani duruş konuşuluyor. İç tüketimde kredi kartının rekor kırmaları, Kasım ayında perakende satışlarının rekor kırmalarını düşünebiliriz. Çok öne çekilmiş bir talep var. 2022’nin büyümesinden 2021’e çalma durumu var” diye söyledi.‘Ulaşılmak istenen herkesin hayali ama yapma stili ve zamanı çok sıkıntılıdır’İhracatı artırma politikasının şok terapi şeklinde yapıldığını söyleyen Yıldırım, Çin ve Güney Kore örneklerinin amaçlanan yapıya nasıl ulaştığını “Bu paradigma değişimine bakıldığında ben de istiyorum ki net ihracatla büyüyelim, biz de bir Güney Kore ya da Çin olalım ekonomik büyüklük ve üretim yapısı altında. Kimse dışarıya döviz ödeyelim istemez ama bu işin yolu yöntemi bu kadar şok bir terapi şeklinde değildir. Onlar yıllarını vermişler, ekonomik canavarlar yıllar süren ekonomik kalkınma ve dönüşüm programıyla halkı da bir yerine koyarak devam etmişler. Bu paradigma değişiminin ateşten bir gömlek olduğunu, bunu giydiğimizi ve içinde erimekte olduğumuzu düşünüyorum. Ulaşılmak istenen şey herkesin hayali ama bunu yapma stili ve zamanı çok sıkıntılıdır” diye anlattı.
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Ali Çağatay
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radyo, çin, talep, maliyet, üretim, stokçuluk, ihracat, аудио

Ekonomist Yıldırım: Maliyetler üzerinden üretimin ani durabileceği konuşuluyor

14:14 09.12.2021
SEYİR HALİ
Ekonomist Yıldırım: Maliyetler üzerinden üretimin ani durabileceği konuşuluyor
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Ekonomist Dr. Gülay Elif Yıldırım “Maliyetler üzerinden ani bir üretim durması şu an konuşulduğu için biz de ifade ediyoruz. Üretici, üretsem de nasıl olsa satılmayacak diye bir süre belki üretmemeyi tercih edecek. Önümüzdeki dönemde bazı şirketlerde işçilerin tatile gönderilmesini duyabiliriz" ifadelerini kullandı.
Şeker Yatırım Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım, maliyet artışlarının üretim, ihracat ve enflasyonu nasıl etkileyeceğini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Yıldırım, dolar kurundaki artışın enflasyona ve devlet bütçesine etkisini “Hissedilen enflasyon açıklanan enflasyonun çok üstünde olacak. Ciddi bir yoksulluk ve rahatsızlık getirecek. Şu an gerçekten kalan benzinle giden bir ekonomi var. Bu bitince ve yeni benzin doldurmak için benzin istasyonuna gittiğinizde ne kadar doldurabileceğimizi göreceğiz. Bütçe konuşmalarında 210’dan 130 milyar dolarai 80 milyar dolar indi. Dolarla mı yaşıyoruz, alıyoruz? Maalesef evet, dolarla. TL ile maaş alıp dolarla harcama yapıyoruz” diye yorumladı.
‘Üreticilerde ciddi bir üretim yapmamayı seçme yaklaşımı var’
İnsanların fiyat artışı beklentisiyle stok yaptığını ve bunun kredi kartı kullanımlarına yansıdığını belirten Yıldırım, stok talebi bittiğinde ekonomide olacakları “Kredi kartı kullanımları patlamış vaziyette çünkü insanlar stok yapıyorlar. Bir ay sonrasında herkes stoğunu yapabildiği kadar yaptıktan sonra beklenti ekonomide bir duruş olması yönünde çünkü çok ciddi bir maliyet fiyat artışı var. Üreticilerde ciddi bir üretim yapmamayı seçme yaklaşımı var. İhracat tarafında da söyledikleri ihracatta iyi olduğumuz ama stoktaki üretilmiş mal ve hammadde bittiği zaman hangi maliyetle üretileceği ve rekabetçi kalabilecekler mi soruları var” diye aktardı.
‘Çok öne çekilmiş taleple 2022’nin büyümesinden 2021’e çalma durumu var’
Yıldırım, maliyetlerin artışlarına bağlı üretim durdurmanın konuşulduğunu “Maliyetler üzerinden ani bir üretim durması şu an konuşulduğu için biz de ifade ediyoruz. Üretici, üretsem de nasıl olsa satılmayacak diye bir süre belki üretmemeyi tercih edecek. Önümüzdeki dönemde bazı şirketlerde işçilerin tatile gönderilmesini duyabiliriz. Bu sefer salgından farklı bir kapanma yaşanabilir. Benim konuştuğum çevremden üretimde bir ‘sudden stop’ yani ani duruş konuşuluyor. İç tüketimde kredi kartının rekor kırmaları, Kasım ayında perakende satışlarının rekor kırmalarını düşünebiliriz. Çok öne çekilmiş bir talep var. 2022’nin büyümesinden 2021’e çalma durumu var” diye söyledi.
‘Ulaşılmak istenen herkesin hayali ama yapma stili ve zamanı çok sıkıntılıdır’
İhracatı artırma politikasının şok terapi şeklinde yapıldığını söyleyen Yıldırım, Çin ve Güney Kore örneklerinin amaçlanan yapıya nasıl ulaştığını “Bu paradigma değişimine bakıldığında ben de istiyorum ki net ihracatla büyüyelim, biz de bir Güney Kore ya da Çin olalım ekonomik büyüklük ve üretim yapısı altında. Kimse dışarıya döviz ödeyelim istemez ama bu işin yolu yöntemi bu kadar şok bir terapi şeklinde değildir. Onlar yıllarını vermişler, ekonomik canavarlar yıllar süren ekonomik kalkınma ve dönüşüm programıyla halkı da bir yerine koyarak devam etmişler. Bu paradigma değişiminin ateşten bir gömlek olduğunu, bunu giydiğimizi ve içinde erimekte olduğumuzu düşünüyorum. Ulaşılmak istenen şey herkesin hayali ama bunu yapma stili ve zamanı çok sıkıntılıdır” diye anlattı.
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