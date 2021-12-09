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https://tr.sputniknews.com/20211209/emine-erdogan-akdeniz-icin-acil-onlemler-almamiz-gerekiyor-1051621855.html
Emine Erdoğan: Akdeniz için acil önlemler almamız gerekiyor
Emine Erdoğan: Akdeniz için acil önlemler almamız gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Akdeniz'i dış etkilere karşı dirençli kılmak için acil önlemler almak gerektiğini belirterek, "Kadınların... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T20:46+0300
2021-12-09T20:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
akdeniz
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"Barselona Sözleşmesi" olarak isimlendirilen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.Konferans kapsamında COP22 ülkelerinin kadın liderleriyle bir araya gelen ve fikir alışverişinde bulunan Emine Erdoğan, "Antalya, Mavi Akdeniz'de Kadın Liderliği" Toplantısı vesilesiyle bir arada olduklarını, böyle seçkin bir toplulukla buluşmaktan ve katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi."Akdeniz'in geleceğinin, sizlerin vizyonuyla şekilleneceğine inanıyorum. Aramızda, ülkemizin önemli çevre aktörü güçlü kadınlarımız da var" diyen Erdoğan, önem atfettiği çevre konularında, yeni projelerin tohumlarını birlikte atmayı temenni etti.Akdeniz'in eşsiz bir medeniyetler coğrafyası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:Akdeniz ekosisteminin önemli bir parçası olan mercan türlerinin aşırı hava olaylarıyla yok olduğuna değinen Erdoğan, bunun gibi nice endemik türün de ısınmanın ve tuzluluk seviyesinin artmasıyla yok olduğunu söyledi.Erdoğan, "Akdeniz'i dış etkilere karşı dirençli kılmak için acil önlemler almamız gerekiyor. Mavi ekonomiye, yeşil ve döngüsel ekonomilere geçişi hızlandırmak için adımlar atmalıyız" dedi.'Nesiller arası adaleti sağlama noktasında kadın liderler kararlı duruş sergileyecek'COP22'nin deniz çöplerinden, evsel atık suların kontrol altına alınmasına kadar çok önemli maddeleri gündeme taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:Erdoğan, güçlü kadın liderlerin bu konulardaki görüşlerini hem merak ettiğini hem de büyük önem verdiğini belirterek, kadın liderleri dinlemek istediğini kaydettiSıfır Atık Projesi'ne övgüArnavutluk UNEP/MAP Koordinatörü Tatjana Hema ise sıfır atık çalışmalarından çok etkilendiğini, bu projeyi dünyanın henüz uygulanmayan ülkelerinde başlaması için Emine Erdoğan'ın desteğini beklediklerini söyledi.Emine Erdoğan da projeyi devam ettiren ülkelerde "Sıfır Atik Zirvesi" yaparak, dünyada yaygınlaşması için çalışma yürütülebileceğini ifade etti.Bosna-Hersek Sarajevo Su Enstitüsü Genel Müdürü Dr. Selma Cengic, kadınların gelecek nesillere daha güçlü olduklarını fark edilebilecek şekilde yetiştirilebilmeleri için çaba harcanmasının önemine dikkati çekti.AB ve Dış İlişkiler Başkanı Katja Piskur da çevre alanındaki çalışma yapan kadınlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, katılımcıları COP toplantısı için Slovenya'ya davet etti.Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Bölüm Başkanı Kerstin Stendahil ise Emine Erdoğan'ın çevre konularına liderlik etmesinin tüm dünyada dikkati çektiğini vurgulayarak, bu alanda verdiği desteklerden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.Toplantı sonrasında Akdeniz'i korunma sözü verilerek, panoya imza atıldı, ardından kadın liderlerle fotoğraf çektirildi.Erdoğan, katılımcılarla fikir alışverişinde bulunduErdoğan'ın fikir alışverişinde bulunduğu toplantıya, AB ve Dış İlişkiler Başkanı Katja Piskur, Yunanistan UNEP/MAP Odak Noktası BM Kadın Çalışmalarından Elli Sfyroeras, Bosna-Hersek Sarajevo Su Enstitüsü Genel Müdürü Dr. Selma Cengic, İsrail Çevre Koruma Bakanlığı Daire Başkanı Ayelet Rosen, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Bölüm Başkanı Kerstin Stendahil, Arnavutluk UNEP/MAP Koordinatörü Tatjana Hema, UNEP Tanzanya Yardımcı İcra Direktörü Joyce Msuya, Slovenya Çevre ve Şehir Planlama Bakanlığı Başkatip Dr. Natasa Bratina, eski Amerika UNEP/MAP Koordinatörünün eşi Sarajane Kidd Leone, Karadağ Başkan Danışmanı Ana Samardzic, AB Çevre Genel Müdürlüğü Deniz Çevresi ve Temiz Su Hizmetleri Başkanı Silvia Bartolini, Türk Serbest Dalışçı ve Sualtı Hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı Almira Xhembulla ve Slovenya'dan davetliler katıldı.
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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, akdeniz

Emine Erdoğan: Akdeniz için acil önlemler almamız gerekiyor

20:46 09.12.2021 (güncellendi: 20:51 09.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Akdeniz'i dış etkilere karşı dirençli kılmak için acil önlemler almak gerektiğini belirterek, "Kadınların yaptıkları her işi kendilerine ait moral değerlerle dönüştürdüğüne yürekten inanıyorum" dedi.
"Barselona Sözleşmesi" olarak isimlendirilen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Konferans kapsamında COP22 ülkelerinin kadın liderleriyle bir araya gelen ve fikir alışverişinde bulunan Emine Erdoğan, "Antalya, Mavi Akdeniz'de Kadın Liderliği" Toplantısı vesilesiyle bir arada olduklarını, böyle seçkin bir toplulukla buluşmaktan ve katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
"Akdeniz'in geleceğinin, sizlerin vizyonuyla şekilleneceğine inanıyorum. Aramızda, ülkemizin önemli çevre aktörü güçlü kadınlarımız da var" diyen Erdoğan, önem atfettiği çevre konularında, yeni projelerin tohumlarını birlikte atmayı temenni etti.
Akdeniz'in eşsiz bir medeniyetler coğrafyası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu topraklarda binlerce yıllık bir tarih birikimi var. Üç büyük kıta Akdeniz'de kucaklaşıyor. Akdeniz'in geleceği, pek çok açıdan son derece önemli. Bu anlamda COP22'nin, Akdeniz için bir şans olduğuna inanıyorum. Biliyoruz ki geleceğimiz, iklim değişikliğiyle olan mücadelemize göre şekillenecek. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin başında ise Akdeniz geliyor. Akdeniz'de sıcaklıklar küresel ortalamanın yüzde 20 üzerinde seyrediyor. 22. yüzyıla geldiğimizde deniz seviyesinin bir metreden fazla yükseleceği tahmin ediliyor. Buna göre bölge nüfusunun üçte biri son derece olumsuz etkilenecek. Biyo çeşitlilik açısından halihazırda bölgede büyük kayıplar veriyoruz. Balık göçleri tüm bölgede etkisini gösteriyor. İstilacı türler yerel türlerin yok olmasına neden oluyor."
Akdeniz ekosisteminin önemli bir parçası olan mercan türlerinin aşırı hava olaylarıyla yok olduğuna değinen Erdoğan, bunun gibi nice endemik türün de ısınmanın ve tuzluluk seviyesinin artmasıyla yok olduğunu söyledi.
Erdoğan, "Akdeniz'i dış etkilere karşı dirençli kılmak için acil önlemler almamız gerekiyor. Mavi ekonomiye, yeşil ve döngüsel ekonomilere geçişi hızlandırmak için adımlar atmalıyız" dedi.

'Nesiller arası adaleti sağlama noktasında kadın liderler kararlı duruş sergileyecek'

COP22'nin deniz çöplerinden, evsel atık suların kontrol altına alınmasına kadar çok önemli maddeleri gündeme taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye olarak, ilan ettiğimiz Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında, tecrübelerimizi Akdeniz'in geleceği için kullanmak istiyoruz. Ulusal politikamız haline gelen sıfır atık projesinde son derece kararlı bir duruşumuz var. Bu konuda tüm bölge ülkeleriyle iş birliğine ve ortak projeler yürütmeye açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunun da ötesinde, bilhassa kadın gücünü ve kadın liderliğini bu alanda yoğunlaştırmak çabası içindeyim. Çünkü kadınların yaptıkları her işi kendilerine ait moral değerlerle dönüştürdüğüne yürekten inanıyorum. Tüketim odaklı sistemlerin panzehiri, kadın vizyonuyla kurulmuş, yeşil ve döngüsel ekonomi temelinde yükselen yeni bir dünya olacak. Ayrıca, nesiller arası adaleti sağlama noktasında da kadın liderlerin kararlı bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum."
Erdoğan, güçlü kadın liderlerin bu konulardaki görüşlerini hem merak ettiğini hem de büyük önem verdiğini belirterek, kadın liderleri dinlemek istediğini kaydetti

Sıfır Atık Projesi'ne övgü

Arnavutluk UNEP/MAP Koordinatörü Tatjana Hema ise sıfır atık çalışmalarından çok etkilendiğini, bu projeyi dünyanın henüz uygulanmayan ülkelerinde başlaması için Emine Erdoğan'ın desteğini beklediklerini söyledi.
Emine Erdoğan da projeyi devam ettiren ülkelerde "Sıfır Atik Zirvesi" yaparak, dünyada yaygınlaşması için çalışma yürütülebileceğini ifade etti.
Bosna-Hersek Sarajevo Su Enstitüsü Genel Müdürü Dr. Selma Cengic, kadınların gelecek nesillere daha güçlü olduklarını fark edilebilecek şekilde yetiştirilebilmeleri için çaba harcanmasının önemine dikkati çekti.
AB ve Dış İlişkiler Başkanı Katja Piskur da çevre alanındaki çalışma yapan kadınlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, katılımcıları COP toplantısı için Slovenya'ya davet etti.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Bölüm Başkanı Kerstin Stendahil ise Emine Erdoğan'ın çevre konularına liderlik etmesinin tüm dünyada dikkati çektiğini vurgulayarak, bu alanda verdiği desteklerden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.
Toplantı sonrasında Akdeniz'i korunma sözü verilerek, panoya imza atıldı, ardından kadın liderlerle fotoğraf çektirildi.

Erdoğan, katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu

Erdoğan'ın fikir alışverişinde bulunduğu toplantıya, AB ve Dış İlişkiler Başkanı Katja Piskur, Yunanistan UNEP/MAP Odak Noktası BM Kadın Çalışmalarından Elli Sfyroeras, Bosna-Hersek Sarajevo Su Enstitüsü Genel Müdürü Dr. Selma Cengic, İsrail Çevre Koruma Bakanlığı Daire Başkanı Ayelet Rosen, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Bölüm Başkanı Kerstin Stendahil, Arnavutluk UNEP/MAP Koordinatörü Tatjana Hema, UNEP Tanzanya Yardımcı İcra Direktörü Joyce Msuya, Slovenya Çevre ve Şehir Planlama Bakanlığı Başkatip Dr. Natasa Bratina, eski Amerika UNEP/MAP Koordinatörünün eşi Sarajane Kidd Leone, Karadağ Başkan Danışmanı Ana Samardzic, AB Çevre Genel Müdürlüğü Deniz Çevresi ve Temiz Su Hizmetleri Başkanı Silvia Bartolini, Türk Serbest Dalışçı ve Sualtı Hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı Almira Xhembulla ve Slovenya'dan davetliler katıldı.
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