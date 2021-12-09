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Engelli gibi davranarak akülü sandalye çaldı
Engelli gibi davranarak akülü sandalye çaldı
4 yıl önce engelli bir kişiye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hediye edilen akülü sandalyeyi engelli takliti yaparak çalan hırsız kameralara yakalandı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T12:58+0300
2021-12-09T13:05+0300
tekerlekli sandalye
türkiye
bursa
hırsızlık
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce engelli bir vatandaşa hediye edilen akülü sandalye çalındı.Sabah kalktığında akülü sandalyesini yerinde bulamayan kişi, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.İnceleme sonucu hırsızın dikkat çekmemek için engelli kılığına girerek akülü sandalyeyle yolda ilerlediğini fark etti. İnceleme yapan ekipler hırsızın yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Ele geçirilen akülü sandalye vatandaşa teslim edilirken, adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20210128/adanada-engelli-gencin-akulu-tekerlekli-sandalyesini-caldilar-sadece-ayaklarimi-degil-kalbimi-1043683046.html
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tekerlekli sandalye, bursa, hırsızlık

Engelli gibi davranarak akülü sandalye çaldı

12:58 09.12.2021 (güncellendi: 13:05 09.12.2021)
© İHAEngelli taklidi yaparak akülü sandalye çalan kişi
Engelli taklidi yaparak akülü sandalye çalan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© İHA
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4 yıl önce engelli bir kişiye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hediye edilen akülü sandalyeyi engelli takliti yaparak çalan hırsız kameralara yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce engelli bir vatandaşa hediye edilen akülü sandalye çalındı.
Sabah kalktığında akülü sandalyesini yerinde bulamayan kişi, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
İnceleme sonucu hırsızın dikkat çekmemek için engelli kılığına girerek akülü sandalyeyle yolda ilerlediğini fark etti.
İnceleme yapan ekipler hırsızın yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Ele geçirilen akülü sandalye vatandaşa teslim edilirken, adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Murat Karakuş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2021
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