https://tr.sputniknews.com/20211209/erbakan-boyle-giderse-3-haneli-enflasyon-donemine-gececek-venezuella-gibi-olacagiz-1051625069.html

Erbakan: Böyle giderse 3 haneli enflasyon dönemine geçecek, Venezüella gibi olacağız

Erbakan: Böyle giderse 3 haneli enflasyon dönemine geçecek, Venezüella gibi olacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, döviz kurunda yaşanan artışa ilişkin, "Böyle giderse 3 haneli enflasyon dönemine geçecek iş. Yani tek hanbe... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T22:44+0300

2021-12-09T22:44+0300

2021-12-09T23:09+0300

türkiye

dolar

asgari ücret

dolar/tl

fatih erbakan

yeniden refah partisi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global ekranlarında yayınlanan "Siyaset Özel" programının konuğu oldu.“Diyelim ki bir bilim kurulu toplandı bugün ve dedi ki, ‘bu şartlarda faiz indirimine gidilemez, artırılması gerekir. Siz ona uyulması gerektiğini mi söylüyorsunuz?” sorusuna Erbakan şu yanıtı verdi:'Yeni Maliye Bakanı da zaten ekonomik kimliği olmayan bir insan'"Mevcut koşulun, sistemin içindeyiz. Bu, şu anki dünyanın bir gerçeği. Kendi sisteminiz kurmadan mecburen buna uyuyorsunuz. Düşük faizle bir kredi alınsın. Mesela işte özel kreditörlerden, finansörlerden alacağınızdan, IMF’den alsanız daha iyi. IMF’nin faizi daha düşük. E faizin sıfır olması lazım" diye devam eden Erbakan, şöyle konuştu:Erbakan, "Döviz artmaya devam ettikçe, ki dövizin düşmesi için hiçbir yapısal adım yok. Daha artacak. Üzülerek söylüyorum. Böyle giderse 3 haneli enflasyon dönemine geçecek iş. Yani tek hanbe derken, yüzde 120, 130 ve bu da Venezüella gibi, Zimbabve gibi Arjantin gibi Allah vermesin, korkunç bir durum. Ama niye enflasyon artıyor, döviz artıyor. İşte biraz önce söylediğim gibi çünkü dışa bağımlısınız" diye ekledi.'Biz olsak en az yüzde yetmiş zam yapardık'"Asgari ücretli çalışan oranı da iş gücü içerisinde çok fazla Türkiye'de. TÜİK'in rakamına inanmak mümkün değil. Vatandaş çarşıya pazara gittiğinde hissediyor zaten. Keza bende öyle. Asla bilimsel değil gerçek değil. Yüzde 21 ile ifade edilmesi, ölçülebilmesi asla bilimsel değil, gerçekçi de değil" diyen Erbakan, şöyle devam etti:

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dolar, asgari ücret, dolar/tl, fatih erbakan, yeniden refah partisi