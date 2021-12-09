https://tr.sputniknews.com/20211209/ermenistan-askerleri-azerbaycan-mevzilerine-ates-acti-1051595797.html

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermeni askerlerinin Kelbecer’de Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açması sonucunda 1 Azerbaycan askeri... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T09:44+0300

2021-12-09T09:44+0300

2021-12-09T09:43+0300

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ermenistan

azerbaycan

ölüm

çatışma

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ermenistan askerlerinin ateş açması sonucunda Asıf Aliyev isimli bir Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.Savunma Bakanlığı, saldırıda ölen askerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.Açıklamada ayrıca, Azerbaycan birliklerince misillemede bulunulduğu kaydedildi ve oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğu belirtildi.

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ermenistan, azerbaycan, ölüm, çatışma