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https://tr.sputniknews.com/20211209/ermenistan-askerleri-azerbaycan-mevzilerine-ates-acti-1051595797.html
Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermeni askerlerinin Kelbecer’de Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açması sonucunda 1 Azerbaycan askeri... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T09:44+0300
2021-12-09T09:44+0300
2021-12-09T09:43+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
ölüm
çatışma
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ermenistan askerlerinin ateş açması sonucunda Asıf Aliyev isimli bir Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.Savunma Bakanlığı, saldırıda ölen askerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.Açıklamada ayrıca, Azerbaycan birliklerince misillemede bulunulduğu kaydedildi ve oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğu belirtildi.
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ermenistan, azerbaycan, ölüm, çatışma
Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermeni askerlerinin Kelbecer’de Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açması sonucunda 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ermenistan askerlerinin ateş açması sonucunda
Asıf Aliyev isimli bir Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Savunma Bakanlığı, saldırıda ölen askerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Açıklamada ayrıca, Azerbaycan birliklerince misillemede bulunulduğu kaydedildi ve oluşan gerginliğin
tüm sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğu belirtildi.