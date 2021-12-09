https://tr.sputniknews.com/20211209/fatih-tezcan-2023-secimlerinde-cumhurbaskani-erdoganin-kazanacagini-dusunuyorum-1051620049.html

Fatih Tezcan: 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanacağını düşünüyorum

Fatih Tezcan: 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanacağını düşünüyorum

Gazeteci Fatih Tezcan, Adem Metan’ın Youtube Kanalında hazırlayıp sunduğu 'Peki Sonra' programına konuk oldu. Programda 2023 seçimlerini yorumlayan Tezcan... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T20:10+0300

2021-12-09T20:10+0300

2021-12-09T20:19+0300

fatih tezcan

adem metan

youtube

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

2023

medya

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Gazeteci Adem Metan'ın konuğu olan Fatih Tezcan 2023 seçimlerini değerlendirdi. "Bizim sandığı değil, kalpleri kazanmamız lazım" diyen Tezcan şunları ifade etti:’Peki Sonra' programında öne çıkan konu başlıkları ise şöyle;'Darbenin olacağını iki buçuk sene öncesinde Tayyip Bey'e söyledim'"Darbenin olacağı iki buçuk sene öncesinde Tayyip Bey'e söyleyen benim. İki buçuk senede FETÖ ile ilgili bir eser koymuyorsun; 15 Temmuz gecesi birde darbe oluyor diye milleti silahlarla sokağa döküyorsun ve o gecede yine Tayyip Bey'in yanındasın yine kitabım yok. Tayyip Bey 16 Temmuzda öğlen 13:00’a kadar uçaksavar tehdidi altında olduğunu biliyor muydun? Kimse bilmiyor bunu, herkes gece bitti zannediyor. Sabah 7-8 de MİT Müsteşarını aradığını hatırlıyorum ben. Eskişehir’den jetler falan çağrıldığını hatırlıyorum ben sabah 9:00’da. Sabah 09:00 olmuş ülkenin Cumhurbaşkanı uçaksavar tehdidi altında, bunun görüntüleri de var bende. İnsanlar bu röportajla öğrenecek. O gece milletçe biz olabildik, mini etekli kız da oradaydı, streç pantolonlu kız da işte bu biziz. 15 Temmuz’da millet devleti korudu.'Kutuplaşıyoruz ama karşılaşmamalıyız, komşulaşmalıyız''AK Parti medyayı korkunç yanlış kullanıyor'AK Parti medyayı kullanamıyor. Large geniş bir ortam sağlansa bunun AK Parti'nin işine geleceğini düşünüyorum ama AK Parti'nin bunu bir şekilde 'aman onu sustur aman bunu kapat aman o bunu söylemesin ama şunlar görüşmesin' olmaz böyle bir ortam sağlayamayız. Dijital dediğimiz devir zaten buna müsait değil. Durduk yere antipati kazandığını düşünüyorum bazı tiplerin. Monoblok yapı kimsenin işine gelmez, çok sesliliğe yer vermeliyiz. Sünni – Alevi meselesi. Benim çok sevdiğim sünni-alevi dostlarım var. Ömrüm onlarla geçsin istiyorum.'Bizim kendi peygamberimizden haberimiz yok'Bizim peygamberimiz bir devrimci, bir centilmen. O zaman çok eşlilik var. Hiç birisine talimat vermemiş. ‘’Ayşe Yemek Koy ’’ hiç olmamış şimdi. Saçları uzunmuş ve saçlarını yıkamak için eşine ‘’Hatun burada senin şefkatine ihtiyaç var’’ diye naifçe yardım istermiş. Biz şimdi bunun neresindeyiz? Niye biz İsrail – Filistin olduğunda kahrolsun İsrail deyip eve gelince hatuna İsrail tavrı yapıyoruz biz?Televizyonda artık gerçekleri konuşmuyorlar, hep goy goy, televizyonu pizza yemeye gittiğimde izlerim. Bana artık o kadar boş geliyor ki, gerçekleri konuşmuyorlar ki. Ahmet Hakan soru soruyor ama cevabı ben biliyorum. Televizyona başka cevaplar vermeye çıkıyorlar, gerçekçi bulmuyorum. Bana bir şey vermesi gerekir. Mesela Oktay Sinanoğlu izlerdim, Teoman Duralı... Bir fikir ve kanaat almam gerekir yoksa bana boş geliyor."

https://tr.sputniknews.com/20211202/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-ileri-secimler-icin-ak-partinin-samimiyetini-milletimiz-goruyor-1051388851.html

https://tr.sputniknews.com/20210527/ertugrul-ozkok-erdogan-turkiye-capinda-degil-dunya-capinda-bir-lider-1044598868.html

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fatih tezcan, adem metan, youtube, recep tayyip erdoğan, ak parti, 2023, medya