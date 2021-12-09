https://tr.sputniknews.com/20211209/fenerbahce-eintracht-frankfurt-ile-1-1-berabere-kaldi-1051625023.html

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Fenerbahçe evinde Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Konferans... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T22:39+0300

2021-12-09T22:39+0300

2021-12-09T23:11+0300

spor

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

eintracht frankfurt

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Fenerbahçe, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.3. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Borre'nin şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.10. dakikada Kostic'in soldan ortasına penaltı noktası civarında Kamada'nın kafa vuruşunda Berke topu kontrol etti.29. dakikada Eintracht Frankfurt öne geçti. Kostic'in ara pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Sow'un yerden plasesinde top filelere gitti: 0-1.42. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarında Berisha'nın önünde kaldı. Berisha'nın gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.74. dakikada ceza sahasında çalımlarla topu önüne çeken Lammers'in şutunda top az farkla auta gitti.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

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fenerbahçe, uefa avrupa ligi, eintracht frankfurt