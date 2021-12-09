https://tr.sputniknews.com/20211209/fenerbahce-frankfurt-macinda-11ler-belli-oldu-1051619289.html

Fenerbahçe-Frankfurt maçında 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Frankfurt maçında 11'ler belli oldu

Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son maçında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T19:44+0300

2021-12-09T19:44+0300

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spor

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.İlk 11'lerFenerbahçe: Berke, Kim, Serdar, Szalai, Sangare, Sosa, Zajc, Novak, İrfan Can, Pelkas, BerishaEıntracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre

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fenerbahçe, uefa avrupa ligi