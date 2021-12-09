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https://tr.sputniknews.com/20211209/fransada-ordunun-neo-nazi-unsurlara-goz-yumdugu-iddiasi-1051618098.html
Fransa’da ordunun neo-Nazi unsurlara göz yumduğu iddiası
Fransa’da ordunun neo-Nazi unsurlara göz yumduğu iddiası
Fransa’da ordunun, içindeki neo Nazi unsurlara göz yumduğu ileri sürüldü. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T18:54+0300
2021-12-09T18:54+0300
dünya
fransa
ordu
nazi
hitler
savaş
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Mediapart’ın özel haberinde, neo-Nazi bir askerin, kasımda tutuklandığı ancak sadece 20 gün hapis cezası aldığı belirtildi.Evinde silahlar, mühimmat, Nazi dönemine ait Alman donanması bayrağı, Adolf Hitler portresi ve gamalı haç bulunan asker Gaetan D'nin Mediapart tarafından 8 ay önce gündeme getirildiği hatırlatıldı.Haberde, Mediapart’ın son 1.5 yılda ordu içerisinde Nazilerin varlığına dair 2 defa araştırma yazısı yayımladığı, yaklaşık 60 Neonazi askerin varlığına dair uyarıda bulunduğu kaydedildi.Savunma Bakanlığının ise her defasında bu unsurlarla ilgili gerekli adımların atılacağına dair söz verdiği ancak buna ilişkin somut hiçbir adım atılmadığı öne sürüldü.'Askerler Nazi hayranlıklarını gizlemeye gerek duymuyor'Bu süreçte Mediapart’ın orduda yeni neo-Nazi unsurlar ortaya çıkardığı aktarılan haberde, Genelkurmay ve Savunma Bakanlığının kayıtsızlığı karşısında bu askerlerin Nazi hayranlıklarını gizlemeye gerek bile duymadıkları vurgulandı.Haberde, Savunma Bakanlığının ne- Nazi nazi askerleri uzaklaştırma, sözleşme iptali veya sözleşmelerinin uzatılmadığını bildirdiğine, bunların bakanlığın belirttiği gibi ağır yaptırımlar olmadığına dikkat çekildi.Ordunun sorunu kökünden halletmek yerine üstünkörü şekilde çözmeye çalıştığı, eski bir askerden ordunun geçmişine dair paylaşımları sosyal medyadan silmesini istediği belirtilen haberde, halen aktif görev yapan bir askerin Nazi rejimine ve Adolf Hitler’e sevgisini sosyal medyada paylaşmaya devam ettiği, gamalı haçla fotoğraflar paylaştığı kaydedildi.Haberde, konunun sorulduğu Savunma Bakanlığının söz konusu fotoğraflardan haberdar olmadığını bildirdiği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210511/rt-ikinci-dunya-savasi-doneminde-yapilan-cekimleri-renklendirdi-1044475958.html
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fransa, ordu, nazi, hitler, savaş

Fransa’da ordunun neo-Nazi unsurlara göz yumduğu iddiası

18:54 09.12.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTUREFransız Ordusu
Fransız Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE
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Fransa’da ordunun, içindeki neo Nazi unsurlara göz yumduğu ileri sürüldü.
Mediapart’ın özel haberinde, neo-Nazi bir askerin, kasımda tutuklandığı ancak sadece 20 gün hapis cezası aldığı belirtildi.
Evinde silahlar, mühimmat, Nazi dönemine ait Alman donanması bayrağı, Adolf Hitler portresi ve gamalı haç bulunan asker Gaetan D'nin Mediapart tarafından 8 ay önce gündeme getirildiği hatırlatıldı.
Haberde, Mediapart’ın son 1.5 yılda ordu içerisinde Nazilerin varlığına dair 2 defa araştırma yazısı yayımladığı, yaklaşık 60 Neonazi askerin varlığına dair uyarıda bulunduğu kaydedildi.
Savunma Bakanlığının ise her defasında bu unsurlarla ilgili gerekli adımların atılacağına dair söz verdiği ancak buna ilişkin somut hiçbir adım atılmadığı öne sürüldü.

'Askerler Nazi hayranlıklarını gizlemeye gerek duymuyor'

Bu süreçte Mediapart’ın orduda yeni neo-Nazi unsurlar ortaya çıkardığı aktarılan haberde, Genelkurmay ve Savunma Bakanlığının kayıtsızlığı karşısında bu askerlerin Nazi hayranlıklarını gizlemeye gerek bile duymadıkları vurgulandı.
Haberde, Savunma Bakanlığının ne- Nazi nazi askerleri uzaklaştırma, sözleşme iptali veya sözleşmelerinin uzatılmadığını bildirdiğine, bunların bakanlığın belirttiği gibi ağır yaptırımlar olmadığına dikkat çekildi.
Ordunun sorunu kökünden halletmek yerine üstünkörü şekilde çözmeye çalıştığı, eski bir askerden ordunun geçmişine dair paylaşımları sosyal medyadan silmesini istediği belirtilen haberde, halen aktif görev yapan bir askerin Nazi rejimine ve Adolf Hitler’e sevgisini sosyal medyada paylaşmaya devam ettiği, gamalı haçla fotoğraflar paylaştığı kaydedildi.
Haberde, konunun sorulduğu Savunma Bakanlığının söz konusu fotoğraflardan haberdar olmadığını bildirdiği ifade edildi.
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RT, 2. Dünya Savaşı döneminde yapılan çekimleri renklendirdi
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