Giriş ücreti 25 bin pound: Disneyland'ın 'gizli kapısının' arkasında neler var?

Giriş ücreti 25 bin pound: Disneyland'ın 'gizli kapısının' arkasında neler var?

09.12.2021

Her gün yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiği Disneyland, çocuklar ve gençler için muhteşem bir cazibe merkezi. ABD'li yapımcı Walt Disney'in kurduğu bu park, aynı zamanda önemli bir turizm noktası.Çocuklar filmlerini izledikleri Walt Disney karakterleri ile oyunlar oynayıp fotoğraf çektirebiliyor ve devasa oyuncaklarda eğlenebiliyor ama ebeveynleri için her zaman aynı şeyi söylemek pek mümkün olmuyor. Ancak bu durum özellikle zengin ve ünlü olanlar için geçerli değil. Disney'in 'özel hizmeti' Club33, 25 bin sterlin ödeyebilecek özel üyelerine gizli bir kapının ardında farklı bir Disneyland deneyimi sunuyor. Ancak 25 bin sterlin ödemek de yeterli değil. Üyeliğin devam etmesini isteyenler 11 bin sterlin daha ödemek zorunda.Gizli kapının ardında üyelere özel, antika mobilyalarla dekore edilmiş lüks barlar ve restoranlar var. Parkta alkol içilebilen tek yer de burası. Club 33, özel konukları çeşitli özel deneyimlerle eğlendirmek için Walt Disney'in kendisi tarafından 1967'de Kaliforniya'da açıldı. Bu kulüp Sadece Disneyland'ın yatırımcılarını, üst düzey üyelerini, parka gelen ünlü isimleri ve politikacıları eğlendirmeyi amaçlıyor.Üyelik avantajlarının gizli kapının ardına geçmenin yanı sıra parklara 50 tek günlük giriş biletini ve her yıl beş özel VIP turunu içeriyor. Bu özel yerin üyelerinden bazılarının Elton John, Elizabeth Taylor, Tom Hanks ve Christina Aguilera olduğu söyleniyor.Öte yandan hâlâ paranın açamayacağı kapılar var: Walt Disney'in itfaiye istasyonunun üzerindeki dairesi.Disney tematik parklarından dünya üzerinde sadece beş tane bulunuyor.

