https://tr.sputniknews.com/20211209/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-asgari-ucrette-beklentiyi-karsilayacak-bir-artis-planliyoruz-1051619935.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili, "Asgari ücrete ilişkin görüşmeler de devam etmekte. Herkesin beklentilerini karşılayacak bir... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T19:56+0300

2021-12-09T19:56+0300

2021-12-09T20:25+0300

politika

nureddin nebati

asgari ücret

enflasyon

tbmm

bütçe görüşmeleri

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.Eylül itibariyle Türkiye'nin cari açığının 2020 sonuna göre 16.6 milyar dolar iyileştiğini belirten Nebati, "2021 yılın cari açık beklentimiz 12 milyar dolar. Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı pay artacak" diye konuştu.Orta vadede cari açıkta kalıcı iyileşme sağlayacaklarını aktaran Bakan Nebati, "Vazgeçilen kamu geliri sayesinde enflasyonu 5.3 puan azalttık" dedi.Salgın sürecinde hükümet olarak her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Nebati, döviz kurlarıyla ilgili "Borçlanma politikası kapsamında borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılmasını hedefliyoruz" görüşünü dile getirdi.'Enflasyonu kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz'Enflasyonu kalıcı olarak düşük seviyeye indireceklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı, "Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz" diye konuştu.2022 yılındaki Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim yaptıklarını belirten Nebati, "2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25'e düşürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Nebati, kuraklıktan etkilenen çiftçiye ödemelerin başlayacağını belirterek, "Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız" diye konuştu.

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nureddin nebati, asgari ücret, enflasyon, tbmm, bütçe görüşmeleri