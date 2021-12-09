Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211209/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-is-dunyasi-bir-araya-gelecek-1051596758.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumartesi günü iş dünyası temsilcileriyle buluşacak. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T10:21+0300
2021-12-09T10:21+0300
2021-12-09T10:21+0300
ekonomi
nureddin nebati
toplantı
iş insanları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051374665_0:0:736:414_1920x0_80_0_0_fd8e1ee5d8cb0c8b9b8479e3c80e8da3.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yapacak.Toplantıya iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileriyle bazı işadamlarının katılması bekleniyor.Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsilcilerini yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.Toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak öncelikli adımlarla iş dünyasının talepleri değerlendirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211202/hazine-ve-maliye-bakani-elvan-istifa-etti-1051354245.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051374665_84:0:636:414_1920x0_80_0_0_66c86d32653bbd2b66e00827b55b7a32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati, toplantı, iş insanları
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumartesi günü iş dünyası temsilcileriyle buluşacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yapacak.
Toplantıya iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileriyle bazı işadamlarının katılması bekleniyor.
Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsilcilerini yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.
Toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak öncelikli adımlarla iş dünyasının talepleri değerlendirilecek.