https://tr.sputniknews.com/20211209/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-is-dunyasi-bir-araya-gelecek-1051596758.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumartesi günü iş dünyası temsilcileriyle buluşacak. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T10:21+0300

2021-12-09T10:21+0300

2021-12-09T10:21+0300

ekonomi

nureddin nebati

toplantı

iş insanları

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yapacak.Toplantıya iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileriyle bazı işadamlarının katılması bekleniyor.Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsilcilerini yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.Toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak öncelikli adımlarla iş dünyasının talepleri değerlendirilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211202/hazine-ve-maliye-bakani-elvan-istifa-etti-1051354245.html

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nureddin nebati, toplantı, iş insanları