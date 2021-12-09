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https://tr.sputniknews.com/20211209/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-is-dunyasi-bir-araya-gelecek-1051596758.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumartesi günü iş dünyası temsilcileriyle buluşacak. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T10:21+0300
2021-12-09T10:21+0300
ekonomi
nureddin nebati
toplantı
iş insanları
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yapacak.Toplantıya iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileriyle bazı işadamlarının katılması bekleniyor.Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsilcilerini yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.Toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak öncelikli adımlarla iş dünyasının talepleri değerlendirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211202/hazine-ve-maliye-bakani-elvan-istifa-etti-1051354245.html
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nureddin nebati, toplantı, iş insanları

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası bir araya gelecek

10:21 09.12.2021
© TBMM TVNureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© TBMM TV
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumartesi günü iş dünyası temsilcileriyle buluşacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yapacak.
Toplantıya iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileriyle bazı işadamlarının katılması bekleniyor.
Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsilcilerini yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.
Toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak öncelikli adımlarla iş dünyasının talepleri değerlendirilecek.
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