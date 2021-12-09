'Hurda' diye aldığı malzemeler bomba fünyesi çıktı

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde hurdacılık yapan, evli ve 3 çocuk babası Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu.Gökhan Z., kurcaladığı el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralandı.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Z., tedavisinin ardından taburcu edildi.Gökhan Z., fünyeleri nereden ve nasıl bulduğunu hatırlamadığını söyledi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Erzurum'da Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Kurcaladığı el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralanan Gökhan Z., hastanede tedavi edildi. Polis, fünyelerle ilgili çalışma başlattı.
Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde hurdacılık yapan, evli ve 3 çocuk babası Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu.
Gökhan Z., kurcaladığı el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Z., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Gökhan Z., fünyeleri nereden ve nasıl bulduğunu hatırlamadığını söyledi.Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.