İkinci el araç fiyatlarında fren patladı: 'Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var'

“İkinci el otomotivde şuanda çok fahiş bir artış var. Gerçekten son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var. Şunu net söyleyelim, gerçekten fiyatların freni patladı. Sağlıklı da gitmiyor ve döviz artışının da üzerinde bir fiyat artışı var. Daha önce pandeminin ciddi sorunları olmuştu. Bu sorunlarla beraber sıfır araçlar üretilmedi ve ikinci el araçların da stokları eridi. Online sitelerde satılan araçlar geçen sene 700 binlerdeyken, şu anda 250 binlere düşmüş durumdadır. Bu ciddi sıkıntı teşkil ediyor ve fiyatlara da baskı yapıyor. Vatandaşlar 3 ay önce 200 bin TL’ye aldığı aracı 280 bin TL’lerde görünce şaşırıyor. Aracını satmak istemeyen vatandaş bile 280 bin TL’lik aracını ilana giriyor. Aracını sattıktan sonra ciddi bir kar ettiğini sanıyor ama 1 hafta sonra aynı arabayı 300 bin TL’ye bulamıyor. Şu anda onu yaşıyoruz.”