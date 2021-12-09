Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211209/ikinci-el-arac-fiyatlarinda-fren-patladi-son-ceyrek-asirdir-gorulmemis-fiyat-artisi-var-1051606247.html
İkinci el araç fiyatlarında fren patladı: 'Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var'
İkinci el araç fiyatlarında fren patladı: 'Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var'
Kayseri’de oto galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç fiyatlarının freninin patladığını söyleyerek, “Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var”... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T13:54+0300
2021-12-09T14:02+0300
ikinci el otomobil
ekonomi
kar
satış
galeri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051605335_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4f5f5e42c797a8338d12674289247673.jpg
Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi.İkinci el otomotiv piyasasında fahiş bir fiyat artışının olduğunu söyleyen Yurtlu, fiyatların sağlıklı gitmediğinin altını çizdi:‘Geçen ay 175 bin TL’ye sattığımız aracı, bugün 250 bin TL’ye almak için mücadele veriyoruz’Esnaf olarak küçüldüklerini söyleyen Yurtlu, “Gerçekten anormal bir yükseliş var. Birçok emtiada fiyat artışlarını görüyoruz ama otomotiv sektöründeki artış gerçekten çok fahiştir. Geçen ay 175 bin TL’ye sattığımız aracı bugün 250 bin TL’ye almak için mücadele veriyoruz. Bu fiyatların 2022’nin Mart başına kadar artarak devam edeceğini takip ediyoruz. Çünkü gün gün eriyoruz. Sattığımız malın yerine 1-2 gün içerisinde yerine koyma şansımız yoksa esnaf olarak küçülüyoruz. Akıl almaz fiyat artışları var” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211206/ikinci-el-otomobil-pazarinda-durum-korkudan-araba-satamiyorum-bu-araclara-bir-care-bulun-1051485838.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051605335_692:0:3423:2048_1920x0_80_0_0_1e3106b91bb58a01943b6538c49f2ac9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ikinci el otomobil, kar, satış, galeri

İkinci el araç fiyatlarında fren patladı: 'Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var'

13:54 09.12.2021 (güncellendi: 14:02 09.12.2021)
© İHAKayseri'de oto galerici, araba, araç
Kayseri'de oto galerici, araba, araç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© İHA
Abone ol
Kayseri’de oto galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç fiyatlarının freninin patladığını söyleyerek, “Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var” dedi.
Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi.
İkinci el otomotiv piyasasında fahiş bir fiyat artışının olduğunu söyleyen Yurtlu, fiyatların sağlıklı gitmediğinin altını çizdi:

“İkinci el otomotivde şuanda çok fahiş bir artış var. Gerçekten son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var. Şunu net söyleyelim, gerçekten fiyatların freni patladı. Sağlıklı da gitmiyor ve döviz artışının da üzerinde bir fiyat artışı var. Daha önce pandeminin ciddi sorunları olmuştu. Bu sorunlarla beraber sıfır araçlar üretilmedi ve ikinci el araçların da stokları eridi. Online sitelerde satılan araçlar geçen sene 700 binlerdeyken, şu anda 250 binlere düşmüş durumdadır. Bu ciddi sıkıntı teşkil ediyor ve fiyatlara da baskı yapıyor. Vatandaşlar 3 ay önce 200 bin TL’ye aldığı aracı 280 bin TL’lerde görünce şaşırıyor. Aracını satmak istemeyen vatandaş bile 280 bin TL’lik aracını ilana giriyor. Aracını sattıktan sonra ciddi bir kar ettiğini sanıyor ama 1 hafta sonra aynı arabayı 300 bin TL’ye bulamıyor. Şu anda onu yaşıyoruz.”

‘Geçen ay 175 bin TL’ye sattığımız aracı, bugün 250 bin TL’ye almak için mücadele veriyoruz’

Esnaf olarak küçüldüklerini söyleyen Yurtlu, “Gerçekten anormal bir yükseliş var. Birçok emtiada fiyat artışlarını görüyoruz ama otomotiv sektöründeki artış gerçekten çok fahiştir. Geçen ay 175 bin TL’ye sattığımız aracı bugün 250 bin TL’ye almak için mücadele veriyoruz. Bu fiyatların 2022’nin Mart başına kadar artarak devam edeceğini takip ediyoruz. Çünkü gün gün eriyoruz. Sattığımız malın yerine 1-2 gün içerisinde yerine koyma şansımız yoksa esnaf olarak küçülüyoruz. Akıl almaz fiyat artışları var” diye konuştu.
İkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
EKONOMİ
İkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun
6 Aralık, 14:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:31CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye, doğru ilacı verdiğiniz zaman çok hızlı toparlanabilen bir ülke
14:27İBB: İstanbul'un dev kedilere ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz?
14:26Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna'nın Donbass'taki tüm provokasyonlarını bastıracağız
14:25Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği çiftçiye bedava vereceğiz
14:20Rusya, çikolata satışında İsviçre’yi geçti
14:18'İnternetin kokusu' yapıldı: Ter ve ucuz ofis sandalyesi kokuyor
14:18CHP'li Ağbaba: TÜİK, bekar bir çalışanın asgari maliyetini hesaplamayarak kaçmaya çalışıyor
14:14Ekonomist Yıldırım: Maliyetler üzerinden üretimin ani durabileceği konuşuluyor
14:12Kazakistan'da dini aşırıcılıkla mücadele için çizgi roman çıkarıldı
14:05TŞOF'tan taşıma ücretlerine zam talebi
13:54İkinci el araç fiyatlarında fren patladı: 'Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var'
13:51Kuyuda cesedi bulundu: Baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
13:48Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üzerine inşaat malzemesi düştü
13:33Karı-koca, maske takmayan 11 yaşındaki çocuğu darp etti
13:33Tunceli'de kaçak dağ keçisi avına 126 bin lira ceza
13:28İngiltere Başbakanı Johnson'ın bir çocuğu daha oldu
13:26AYM'den 'icradan alınan araç' için karar
13:25ABD'de bir Cumhuriyetçi vekil daha çocuklarıyla silahlı Noel fotoğrafı paylaştı
13:24Akkuyu NGS'de 1. ünitenin pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor
13:22'Sana eşcinsel cinler musallat olmuş' diyerek 'müridini' istismar eden adam tutuklandı