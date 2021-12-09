https://tr.sputniknews.com/20211209/ingiltere-basbakani-johnsonin-bir-cocugu-daha-oldu-1051604261.html

İngiltere Başbakanı Johnson'ın bir çocuğu daha oldu

İngiltere Başbakanı Johnson'ın bir çocuğu daha oldu

İngiltere Başbakanı Johnson ile eşi Symonds'ın ikinci çocukları dünyaya geldi. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu açıklandı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T13:28+0300

2021-12-09T13:28+0300

2021-12-09T13:40+0300

ingiltere

boris johnson

bebek

carrie symonds

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Geçmişte sıklıkla özel hayatıyla gündeme gelen ve toplamda kaç çocuğu olduğunu açıklamamakta direten İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir kez daha baba oldu. Johnson ve mayıs ayında evlendiği Carrie Symonds ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu açıklandı. Çiftin Nisan 2020'de dünyaya gelen Alfred adında bir de oğulları var. Johnson'ın ikinci eşi Marina Wheeler'dan 4 çocuğu daha olduğu biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20191129/boris-johnson-kac-cocugum-oldugunu-soylemeyecegim-1040722894.html

ingiltere

bebek

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ingiltere, boris johnson, bebek, carrie symonds