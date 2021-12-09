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https://tr.sputniknews.com/20211209/ingiltere-basbakani-johnsonin-bir-cocugu-daha-oldu-1051604261.html
İngiltere Başbakanı Johnson'ın bir çocuğu daha oldu
İngiltere Başbakanı Johnson'ın bir çocuğu daha oldu
İngiltere Başbakanı Johnson ile eşi Symonds'ın ikinci çocukları dünyaya geldi. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu açıklandı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T13:28+0300
2021-12-09T13:28+0300
2021-12-09T13:40+0300
ingiltere
boris johnson
bebek
carrie symonds
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Geçmişte sıklıkla özel hayatıyla gündeme gelen ve toplamda kaç çocuğu olduğunu açıklamamakta direten İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir kez daha baba oldu. Johnson ve mayıs ayında evlendiği Carrie Symonds ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu açıklandı. Çiftin Nisan 2020'de dünyaya gelen Alfred adında bir de oğulları var. Johnson'ın ikinci eşi Marina Wheeler'dan 4 çocuğu daha olduğu biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20191129/boris-johnson-kac-cocugum-oldugunu-soylemeyecegim-1040722894.html
ingiltere
bebek
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ingiltere, boris johnson, bebek, carrie symonds
İngiltere Başbakanı Johnson'ın bir çocuğu daha oldu 13:28 09.12.2021 (güncellendi: 13:40 09.12.2021)
İngiltere Başbakanı Johnson ile eşi Symonds'ın ikinci çocukları dünyaya geldi. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu açıklandı.
Geçmişte sıklıkla özel hayatıyla gündeme gelen ve toplamda kaç çocuğu olduğunu açıklamamakta direten İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir kez daha baba oldu.
Johnson ve mayıs ayında evlendiği Carrie Symonds ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu açıklandı.
Çiftin Nisan 2020'de dünyaya gelen
Alfred adında bir de oğulları
var.
Johnson'ın ikinci eşi Marina Wheeler'dan 4 çocuğu daha olduğu biliniyor.