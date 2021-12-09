https://tr.sputniknews.com/20211209/instagram-kronolojik-akisa-geri-donuyor-1051599411.html

Instagram kronolojik akışa geri dönüyor

Instagram kronolojik akışa geri dönüyor

Instagram, gönderileri kullanıcı tercihlerine göre sıralayan mevcut akış algoritmasının aksine, kullanıcıların gönderileri kronolojik sırayla gösterecek bir... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T11:51+0300

2021-12-09T11:51+0300

2021-12-09T12:02+0300

yaşam

instagram

adam mosseri

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Dün ABD Senato alt komitesinin huzuruna çıkan Instagram CEO’su Adam Mosseri, burada yaptığı açıklamalarda sosyal medya platformundaki mevcut paylaşım akışı algoritmasının değişeceğini duyurdu.İlk olarak 2016'da uygulanmaya başlayan ve 2017'de 'tavsiye edilen gönderiler'le güncellenen, Instagram kullanıcılarının takip ettiği profillerden yapılan paylaşımları kullanıcı tercihlerine göre sıralayan akış algoritması uzun bir süredir paylaşımları bir zaman akışına göre görmek isteyen Instagram kullanıcıları tarafından eleştiriliyordu. Kullanıcıların Instagram'daki aktivitelerine göre yapay zeka tarafından hazırlanan 'kişiselleştirilmiş akış', şirketin tüm çabalarına rağmen beğenilmemeye devam edince, Instagram eski akış algoritmasına dönme kararı aldı. Instagram'ın çocuk ve genç sosyal medya kullanıcılarını koruma konusunda neler yaptığına dair Senato'nun sorularını yanıtlayan CEO Mosseri, "Gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığımız bir kronolojik akış versiyonu üzerinde çalışıyoruz" diyerek şirketin aylardır bu özellik üzerinde çalıştığını dile getirdi. Güncellemenin tam olarak ne zaman yapılacağı konusunda net bir tarih vermeyen Mosseri, 2022'nin ilk çeyreğinde kronolojik akışın geri gelmesini hedeflediklerini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211207/instagram-kullanicilarina-ara-verin-diyecek-1051531902.html

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instagram, adam mosseri