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'İnternetin kokusu' yapıldı: Ter ve ucuz ofis sandalyesi kokuyor
14:18 09.12.2021 (güncellendi: 14:19 09.12.2021)
© https://www.highsnobiety.comİnternet kokusu
© https://www.highsnobiety.com
Hayatımızın en önemli teknolojik yeniliklerinden biri olan internet, hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri. Peki internet aslında 'gerçek hayat' ise neden kokusunu alamıyoruz? Bu sorudan yola çıkan Berlin merkezli medya markası New Models, internet kokusunun peşine düştü.
Teknolojideki hızlı gelişim, iletişimde yeni imkanların ortaya çıkışıyla birlikte internet, neredeyse çeyrek asırdır hayatımızın bir parçası.
Tüm dünyada pandemi nedeniyle evden çalışma oranlarının artması ve okulların kapanmasıyla birlikte internet kullanımı da hiç olmadığı kadar yükseldi. İnternet ve onun sağladığı araçlar artık hayatımızın yer yer vazgeçilmez unsurlarından biri.
Peki internetin bir kokusu olsaydı nasıl kokacağından hareket eden Berlin merkezli medya markası New Models, bu soruya yanıt bulmak için bir grup akademisyene, tasarımcıya, internet kullanımının tecrübeli isimlerine, kendi ekiplerine ve bir yapay zekaya tek bir soru sordu:
İnternet nasıl kokuyor?
Tüm dünyada pandemi nedeniyle evden çalışma oranlarının artması ve okulların kapanmasıyla birlikte internet kullanımı da hiç olmadığı kadar yükseldi. İnternet ve onun sağladığı araçlar artık hayatımızın yer yer vazgeçilmez unsurlarından biri.
Peki internetin bir kokusu olsaydı nasıl kokacağından hareket eden Berlin merkezli medya markası New Models, bu soruya yanıt bulmak için bir grup akademisyene, tasarımcıya, internet kullanımının tecrübeli isimlerine, kendi ekiplerine ve bir yapay zekaya tek bir soru sordu:
İnternet nasıl kokuyor?
IT'S A TRAGEDY WE SPEND 50% OF OUR LIFE IN A PLACE THAT DOESN'T EVEN HAVE A SMELL. OR DOES IT?@NEWMODELS_IO "THE INTERNET" FRAGRANCE OUT NOW W/ @HIGHSNOBIETY AND SOCIETY OF SCENT OUT NOW VIA THE 'HIGH ART' SERIES.— LIL INTERNET / NEW MODELS / 23 CENTILLION PIXELS (@LILINTERNET) December 8, 2021
INTERVIEW, VIDEO AND SHOP:https://t.co/l99XwkKNSF
High Snobiety'nin parfüm uzmanları, Society of Scent ve New Models ile ortaklaşa üretilen bu parfüm, şu anda HIGHArt Museum Store'dan 150 dolara satın alınabiliyor.
15 ml'lik şişenin bilgi kısmında parfümün koku bileşenleri arasında 'ter, toprak, ucuz ve eski ofis sandalyesi ve dopamin' var.
15 ml'lik şişenin bilgi kısmında parfümün koku bileşenleri arasında 'ter, toprak, ucuz ve eski ofis sandalyesi ve dopamin' var.
26 Kasım, 13:52