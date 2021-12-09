Irak: ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, muharebe misyonunu noktalayarak çekildi

Irak, 2003'te ABD işgaline uğraması, 2011 sonunda ABD askerlerinin çekilmesi süreçlerinin ardından, IŞİD'e karşı ölüm kalım savaşı verdiği dönemde devreye giren ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonla ilgili sürece dair açıklama yaptı. Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevlerini tamamlayarak çekildiklerini duyurdu.
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurdu.
Irak, 2003'te ABD işgaline uğraması, 2011 sonunda ABD askerlerinin çekilmesi süreçlerinin ardından, IŞİD'e karşı ölüm kalım savaşı verdiği dönemde devreye giren ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonla ilgili sürece dair açıklama yaptı.
Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevlerini tamamlayarak çekildiklerini duyurdu.