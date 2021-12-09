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İzmir'de 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
İzmir'de 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 6 bin litre bandrolsüz sahte içki ele geçirildi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T11:30+0300
2021-12-09T11:28+0300
türkiye
operasyon
sahte içki
içki
kaçak içki
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Kemalpaşa'nın Armutlu Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içki üretimi yapıldığı ve bandrolsüz olarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bahse konu işletmede ve bu işletmeye ait 2 depoda olmak üzere toplam 3 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 bin 33 şişe, bandrolsüz toplam 6 bin 25 litre alkollü içki ve 801 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.İşletme sorumlusu K.G. hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem başlatılırken, şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.
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operasyon, sahte içki, içki, kaçak içki

İzmir'de 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

11:30 09.12.2021
© İHAİzmir'de 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
İzmir'de 6 bin litre sahte içki ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© İHA
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 6 bin litre bandrolsüz sahte içki ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Kemalpaşa'nın Armutlu Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içki üretimi yapıldığı ve bandrolsüz olarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bahse konu işletmede ve bu işletmeye ait 2 depoda olmak üzere toplam 3 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 bin 33 şişe, bandrolsüz toplam 6 bin 25 litre alkollü içki ve 801 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.
İşletme sorumlusu K.G. hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem başlatılırken, şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.
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