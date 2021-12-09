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Japon uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı
© Fotoğraf : Roscosmos / TwitterSoyuz MS-20
© Fotoğraf : Roscosmos / Twitter
Japon uzay turistleri Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano’yu taşıyan, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin yönetimindeki Soyuz MS-20 uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlendiği bildirildi.
UUİ’den yapılan yayına göre Japon uzay turistleri Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano’yu taşıyan, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin yönetimindeki Soyuz MS-20 uzay aracı, istasyona kenetlendi.
Soyuz MS-20 uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden Moskova saatiyle 10.38’de (TSİ ile aynı) fırlatılmış, roket dokuz dakika sonra yörüngeye ulaşarak UUİ’ye yolculuğuna devam etmişti.
Sızdırmazlık kontrolünden, uzay giysilerinin kurutulmasından ve uzay aracı ile yörünge istasyonu arasındaki basınç eşitlendikten birkaç saat sonra uzay yolcuları, kapakları açıp içeri UUİ’ye girecek.
At 13:46:40 UTC docking hooks closure was confirmed.— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 8, 2021
The ship's compartments leak check will now begin. At the end of it the crew will be allowed to go from the descent vehicle to the habitable compartment of the spacecraft to remove the spacesuits and put them to dry. pic.twitter.com/sCFuxZGNQR
A few minutes ago, the crew of the #SoyuzMS20 manned spacecraft arrived at the @Space_Station.— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) December 8, 2021
Welcome to the orbital house, Sasha, @yousuck2020 and Yozo! We have already prepared dinner for you sleeping places 😉
We are waiting for the hatches to open in a couple of hours! pic.twitter.com/fSVy0jE759
Maezawa ve Hirano, son 12 yıldır masrafların tamamını kendileri üstlenerek UUİ'ye giden ilk uzay turistleri oldu. Araştırma sisteminin bilimsel programında yer alacak olan turistler, İnternet kullanıcılarının isteği üzerine yerine getirdikleri tüm görevleri kameraya kaydedecek ve videoyu YouTube'da yayınlayacak.
Soyuz ekibi, kozmonotlara yeni yıl hediyeleri ve uzayda kullanılmaya uygun hale getirilmiş Japon yemekleri getirdi. Japon uzay turistleri, dönerken yanlarında UUİ’den hava götürmeye çalışacak.
İkilinin UUİ’de 12 gün kalması ve 20 Aralık’ta Dünya’ya dönmesi planlanıyor.