Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211209/japon-uzay-turistleri-uluslararasi-uzay-istasyonuna-ulasti-1051590692.html
Japon uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı
Japon uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı
Japon uzay turistleri Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano’yu taşıyan, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin yönetimindeki Soyuz MS-20 uzay aracının Uluslararası Uzay... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T01:17+0300
2021-12-09T01:17+0300
uui
yaşam
uzay
japon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051590854_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4af25d725d7b3063fce4c8fb2559c7b6.jpg
UUİ’den yapılan yayına göre Japon uzay turistleri Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano’yu taşıyan, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin yönetimindeki Soyuz MS-20 uzay aracı, istasyona kenetlendi.Soyuz MS-20 uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden Moskova saatiyle 10.38’de (TSİ ile aynı) fırlatılmış, roket dokuz dakika sonra yörüngeye ulaşarak UUİ’ye yolculuğuna devam etmişti.Sızdırmazlık kontrolünden, uzay giysilerinin kurutulmasından ve uzay aracı ile yörünge istasyonu arasındaki basınç eşitlendikten birkaç saat sonra uzay yolcuları, kapakları açıp içeri UUİ’ye girecek.Maezawa ve Hirano, son 12 yıldır masrafların tamamını kendileri üstlenerek UUİ'ye giden ilk uzay turistleri oldu. Araştırma sisteminin bilimsel programında yer alacak olan turistler, İnternet kullanıcılarının isteği üzerine yerine getirdikleri tüm görevleri kameraya kaydedecek ve videoyu YouTube'da yayınlayacak.Soyuz ekibi, kozmonotlara yeni yıl hediyeleri ve uzayda kullanılmaya uygun hale getirilmiş Japon yemekleri getirdi. Japon uzay turistleri, dönerken yanlarında UUİ’den hava götürmeye çalışacak.İkilinin UUİ’de 12 gün kalması ve 20 Aralık’ta Dünya’ya dönmesi planlanıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051590854_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_37d584da3f9de88e4efc68561f682a5d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uui, uzay, japon

Japon uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı

01:17 09.12.2021
© Fotoğraf : Roscosmos / TwitterSoyuz MS-20
Soyuz MS-20 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Fotoğraf : Roscosmos / Twitter
Abone ol
Japon uzay turistleri Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano’yu taşıyan, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin yönetimindeki Soyuz MS-20 uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlendiği bildirildi.
UUİ’den yapılan yayına göre Japon uzay turistleri Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano’yu taşıyan, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin yönetimindeki Soyuz MS-20 uzay aracı, istasyona kenetlendi.
Soyuz MS-20 uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden Moskova saatiyle 10.38’de (TSİ ile aynı) fırlatılmış, roket dokuz dakika sonra yörüngeye ulaşarak UUİ’ye yolculuğuna devam etmişti.
Sızdırmazlık kontrolünden, uzay giysilerinin kurutulmasından ve uzay aracı ile yörünge istasyonu arasındaki basınç eşitlendikten birkaç saat sonra uzay yolcuları, kapakları açıp içeri UUİ’ye girecek.
Maezawa ve Hirano, son 12 yıldır masrafların tamamını kendileri üstlenerek UUİ'ye giden ilk uzay turistleri oldu. Araştırma sisteminin bilimsel programında yer alacak olan turistler, İnternet kullanıcılarının isteği üzerine yerine getirdikleri tüm görevleri kameraya kaydedecek ve videoyu YouTube'da yayınlayacak.
Soyuz ekibi, kozmonotlara yeni yıl hediyeleri ve uzayda kullanılmaya uygun hale getirilmiş Japon yemekleri getirdi. Japon uzay turistleri, dönerken yanlarında UUİ’den hava götürmeye çalışacak.
İkilinin UUİ’de 12 gün kalması ve 20 Aralık’ta Dünya’ya dönmesi planlanıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:09Saakaşvili’nin protesto eylemi sonuç verdi: Koğuşundaki televizyon açıldı
02:05ABD'li senatör: Biden'ın Rusya'ya karşı nükleer silah seçeneğini masaya koyması gerek
01:56HDP’li Beştaş: Soylu beni Meclis'te tehdit etti
01:55Kazakistan parlamentosunun alt kanadı idam cezasının kaldırılmasını onayladı
01:46Ahmet Şık: Ali İsmail Korkmaz'ın, Berkin Elvan'ın, Oğuz Arda Sel'in hesabını vereceksiniz
01:22Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'ne 'fark'lı veda
01:17Japon uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı
00:55Rusya Devlet Duması, polisin yetkilerini genişletti
00:54UEFA Konferans Ligi'nde Tottenham-Rennes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
00:24Manisa'da 3 kilo 357 gram esrar ile 73 kök kenevir ele geçirildi
00:09Pentagon: Ukrayna'ya ilave askeri yardım planlamıyoruz
Dün‘Çin modelinin düşük ücretle alakası yok, toplumsal ücret dikkatten kaçırılıyor'
DünOkey masasında silahlı saldırıda öldürüldü
DünTokyo 2020'nin izleyici sayısı 3 milyarı geçti
DünKamu ve üniversite hastanelerinin, tıbbi cihaz sektörüne borcu 9 milyar liraya ulaştı
Dün'Amazon, arama sonuçlarıyla tüketicileri yanıltıyor' iddiası
DünKremlin: Yunanistan, Rusya'yla işbirliği konusunda Türkiye'yi örnek almalı
DünFernando Muslera: Yarınki maç zor olacak çünkü karşımızda Lazio gibi bir rakip var
DünBiden'dan federal hükümet için 2050'ye kadar 'sıfır karbon emisyonu' hedefi
DünRTÜK, ‘Konuşanlar’ programı hakkında inceleme başlattı