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Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üzerine inşaat malzemesi düştü
Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üzerine inşaat malzemesi düştü
Sakarya'da bir anne ve bebeğinin üzerine, kaldırımda yürüdükleri esnada, inşaat malzemesi düştü. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T13:48+0300
2021-12-09T13:48+0300
türkiye
polis
sakarya
bebek
kaza
bina
anne
bebek arabası
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5 katlı binanın üst katında yapılan çalışma esnasında yukarıdan düşen malzemeler, yolda bebek arabasıyla gitmekte olan anne ve çocuğunun üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran anne hızla çocuğunu, yere düşen bebek arabasından çıkardı.Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek arabasının koruma kısmı ile annenin koluna isabet eden malzemeler neticesinde yara alan anne ve çocuğu olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.Dışarıya çıktığımda kadının bilekleri kan içerisindeydiÇalışmakta olduğu esnada kadının sesini duyarak dışarıya çıktığını aktaran Sümeyye Baytar, “Kadın sesini duydum ve kadını dövüyorlar sandım. Dışarıya çıktığımda kadının bilekleri kan içerisindeydi, çocuğunu almışlardı elinden ve bayılmak üzereydi. Daha sonrasında ambulans geldi kadını hastaneye götürdüler. Yukarıdaki kaplama düştü kadının başına. Bebek arabası ile kadın gidiyordu, o esnada oldu olay” ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/yolda-yururken-kafasina-canak-anten-dustu-1051302167.html
türkiye
sakarya
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polis, sakarya, bebek, kaza, bina, anne, bebek arabası

Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üzerine inşaat malzemesi düştü

13:48 09.12.2021
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ESRA ANGÜNKaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üzerine inşaat malzemesi düştü
Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üzerine inşaat malzemesi düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ESRA ANGÜN
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Sakarya'da bir anne ve bebeğinin üzerine, kaldırımda yürüdükleri esnada, inşaat malzemesi düştü.
5 katlı binanın üst katında yapılan çalışma esnasında yukarıdan düşen malzemeler, yolda bebek arabasıyla gitmekte olan anne ve çocuğunun üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran anne hızla çocuğunu, yere düşen bebek arabasından çıkardı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek arabasının koruma kısmı ile annenin koluna isabet eden malzemeler neticesinde yara alan anne ve çocuğu olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
Dışarıya çıktığımda kadının bilekleri kan içerisindeydi
Çalışmakta olduğu esnada kadının sesini duyarak dışarıya çıktığını aktaran Sümeyye Baytar, “Kadın sesini duydum ve kadını dövüyorlar sandım. Dışarıya çıktığımda kadının bilekleri kan içerisindeydi, çocuğunu almışlardı elinden ve bayılmak üzereydi. Daha sonrasında ambulans geldi kadını hastaneye götürdüler. Yukarıdaki kaplama düştü kadının başına. Bebek arabası ile kadın gidiyordu, o esnada oldu olay” ifadelerine yer verdi.
Yolda yürürken kafasına çanak anten düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
TÜRKİYE
Yolda yürürken kafasına çanak anten düştü
30 Kasım, 18:24
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