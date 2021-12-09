https://tr.sputniknews.com/20211209/kaldirimda-yuruyen-anne-ve-bebeginin-uzerine-insaat-malzemesi-dustu-1051605179.html

Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üzerine inşaat malzemesi düştü

Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üzerine inşaat malzemesi düştü

Sakarya'da bir anne ve bebeğinin üzerine, kaldırımda yürüdükleri esnada, inşaat malzemesi düştü. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T13:48+0300

2021-12-09T13:48+0300

2021-12-09T13:48+0300

türkiye

polis

sakarya

bebek

kaza

bina

anne

bebek arabası

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5 katlı binanın üst katında yapılan çalışma esnasında yukarıdan düşen malzemeler, yolda bebek arabasıyla gitmekte olan anne ve çocuğunun üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran anne hızla çocuğunu, yere düşen bebek arabasından çıkardı.Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek arabasının koruma kısmı ile annenin koluna isabet eden malzemeler neticesinde yara alan anne ve çocuğu olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.Dışarıya çıktığımda kadının bilekleri kan içerisindeydiÇalışmakta olduğu esnada kadının sesini duyarak dışarıya çıktığını aktaran Sümeyye Baytar, “Kadın sesini duydum ve kadını dövüyorlar sandım. Dışarıya çıktığımda kadının bilekleri kan içerisindeydi, çocuğunu almışlardı elinden ve bayılmak üzereydi. Daha sonrasında ambulans geldi kadını hastaneye götürdüler. Yukarıdaki kaplama düştü kadının başına. Bebek arabası ile kadın gidiyordu, o esnada oldu olay” ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211130/yolda-yururken-kafasina-canak-anten-dustu-1051302167.html

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polis, sakarya, bebek, kaza, bina, anne, bebek arabası