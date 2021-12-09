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https://tr.sputniknews.com/20211209/kari-koca-maske-takmayan-11-yasindaki-cocugu-darp-etti-1051604638.html
Karı-koca, maske takmayan 11 yaşındaki çocuğu darp etti
Karı-koca, maske takmayan 11 yaşındaki çocuğu darp etti
İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre, su almak için girdiği markette maske takmadığı için, karı-koca oldukları öğrenilen iki kişi tarafından darp edilen 11... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T13:33+0300
2021-12-09T13:33+0300
türkiye
istanbul
su
sultangazi
çocuk
darp
kamera
maske
market
bakkal
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Sultangazi'de bir markete su almak için gelen 11 yaşındaki M.E., maske takmadığı için iddiaya göre, karı-koca oldukları öğrenilen iki müşterinin hakaretine maruz kaldı. Kısa bir süre sonra ise markette darp edildi. Bir fırsatını bularak marketten çıkan M.E., koşarak olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bir kişi de küçük çocuğun peşinden koşmaya başladı.Yaklaşık 400 metre koşarak kendisini kovalayan saldırgandan kaçmaya çalışan çocuk, ara sokaktaki bir markete sığınarak yardım istedi. Market sahibi Şaban Saydanoğlu, dışarı çıkarak küçük çocuğu kovalayan kişinin içeri girmesine izin vermedi. Çevredeki bazı kişilerin de müdahalesiyle çocuğu kovalayan kişi uzaklaştı.'Maske takmadığı i̇çi̇n çocuğa tokat atmışlar'Yaşananları anlatan market sahibi Şaban Saydanoğlu, “Çocuk kendisini 'Ağabey beni dövüyorlar' diyerek direk içeri girdi. Ben de dışarı çıktım. Arkadaş sinirli halde geliyordu. Kendisine ne olduğunu sordum. O da marketimize sığınan çocuğun kendisine ve eşine küfür ettiğini söyledi. Bunun üzerine çocuk olduğunu, durumu çocuğun ailesine anlatmasını söyledim. Bizim burada da bağırıp, çağırmaya devam etti. Daha önceki markette çocuğa tokat atmış. Çocukta korkudan bizim markete sığındı. Çocuk su almak için cadde üzerinde bulunan bir markete girmiş. Burada kendisine, karı-koca olan iki kişi 'Niye maskesiz içeri giriyorsun? Sizin yüzünüzden korona bulaşıyor' demişler. Çocuk da su alıp çıkacağını söylemiş. Bunun üzerine çocuğa hakaret edip, tokat atmışlar" dedi.Öte yandan, 11 yaşındaki çocuğun markete sığındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, koşarak markete giren çocuğun market sahibine, "Beni dövüyorlar" dediği duyuluyor. Dışarı çıkan market sahibinin içeri girmek isteyen kişiye izin vermediği, daha sonra çevredekilerin de müdahalesiyle saldırganın sokaktan ayrıldığı görülüyor. Ayrıca, çocuğun yaşadığı korku, sığındığı markette de kameralara yansıyor.
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istanbul, su, sultangazi, çocuk, darp, kamera, maske, market, bakkal, eş

Karı-koca, maske takmayan 11 yaşındaki çocuğu darp etti

13:33 09.12.2021
© DHAKarı-koca, maske takmayan 11 yaşındaki çocuğu darp etti
Karı-koca, maske takmayan 11 yaşındaki çocuğu darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© DHA
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İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre, su almak için girdiği markette maske takmadığı için, karı-koca oldukları öğrenilen iki kişi tarafından darp edilen 11 yaşındaki çocuk, dışarı çıkarak bir başka markete sığındı.
Sultangazi'de bir markete su almak için gelen 11 yaşındaki M.E., maske takmadığı için iddiaya göre, karı-koca oldukları öğrenilen iki müşterinin hakaretine maruz kaldı.
Kısa bir süre sonra ise markette darp edildi. Bir fırsatını bularak marketten çıkan M.E., koşarak olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bir kişi de küçük çocuğun peşinden koşmaya başladı.
Yaklaşık 400 metre koşarak kendisini kovalayan saldırgandan kaçmaya çalışan çocuk, ara sokaktaki bir markete sığınarak yardım istedi.
Market sahibi Şaban Saydanoğlu, dışarı çıkarak küçük çocuğu kovalayan kişinin içeri girmesine izin vermedi. Çevredeki bazı kişilerin de müdahalesiyle çocuğu kovalayan kişi uzaklaştı.
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'Maske takmadığı i̇çi̇n çocuğa tokat atmışlar'

Yaşananları anlatan market sahibi Şaban Saydanoğlu, “Çocuk kendisini 'Ağabey beni dövüyorlar' diyerek direk içeri girdi. Ben de dışarı çıktım. Arkadaş sinirli halde geliyordu. Kendisine ne olduğunu sordum. O da marketimize sığınan çocuğun kendisine ve eşine küfür ettiğini söyledi. Bunun üzerine çocuk olduğunu, durumu çocuğun ailesine anlatmasını söyledim. Bizim burada da bağırıp, çağırmaya devam etti. Daha önceki markette çocuğa tokat atmış. Çocukta korkudan bizim markete sığındı. Çocuk su almak için cadde üzerinde bulunan bir markete girmiş. Burada kendisine, karı-koca olan iki kişi 'Niye maskesiz içeri giriyorsun? Sizin yüzünüzden korona bulaşıyor' demişler. Çocuk da su alıp çıkacağını söylemiş. Bunun üzerine çocuğa hakaret edip, tokat atmışlar" dedi.
Öte yandan, 11 yaşındaki çocuğun markete sığındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, koşarak markete giren çocuğun market sahibine, "Beni dövüyorlar" dediği duyuluyor.
Dışarı çıkan market sahibinin içeri girmek isteyen kişiye izin vermediği, daha sonra çevredekilerin de müdahalesiyle saldırganın sokaktan ayrıldığı görülüyor. Ayrıca, çocuğun yaşadığı korku, sığındığı markette de kameralara yansıyor.
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