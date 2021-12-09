https://tr.sputniknews.com/20211209/kavga-ihbarina-giden-iki-polis-araci-carpisti-bir-komiser-ile-bir-polis-memuru-yaralandi-1051593978.html

Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı: Bir komiser ile bir polis memuru yaralandı

Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı: Bir komiser ile bir polis memuru yaralandı

Çorum'da iki polis aracının çarpıştığı trafik kazasında bir komiser ile bir polis memuru yaralandı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T06:48+0300

2021-12-09T06:48+0300

2021-12-09T06:46+0300

yaşam

polis

kavga

kaza

ihbar

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Çorum'da iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memurunun destek talebi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.Destek için hızla olay yerine ulaşmaya çalışan iki polis aracı, Gazi Caddesi'nde çarpıştı.Ekibin telsiz anonsu üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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2021

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polis, kavga, kaza, ihbar