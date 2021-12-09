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https://tr.sputniknews.com/20211209/kavga-ihbarina-giden-iki-polis-araci-carpisti-bir-komiser-ile-bir-polis-memuru-yaralandi-1051593978.html
Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı: Bir komiser ile bir polis memuru yaralandı
Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı: Bir komiser ile bir polis memuru yaralandı
Çorum'da iki polis aracının çarpıştığı trafik kazasında bir komiser ile bir polis memuru yaralandı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T06:48+0300
2021-12-09T06:48+0300
2021-12-09T06:46+0300
yaşam
polis
kavga
kaza
ihbar
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Çorum'da iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memurunun destek talebi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.Destek için hızla olay yerine ulaşmaya çalışan iki polis aracı, Gazi Caddesi'nde çarpıştı.Ekibin telsiz anonsu üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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polis, kavga, kaza, ihbar
Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı: Bir komiser ile bir polis memuru yaralandı
Çorum'da iki polis aracının çarpıştığı trafik kazasında bir komiser ile bir polis memuru yaralandı.
Çorum'da
iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memurunun destek talebi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Destek için hızla olay yerine ulaşmaya çalışan iki polis aracı, Gazi Caddesi'nde çarpıştı. Ekibin telsiz anonsu üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.