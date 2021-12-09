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https://tr.sputniknews.com/20211209/kazakistan-parlamentosunun-alt-kanadi-idam-cezasinin-kaldirilmasini-onayladi-1051591391.html
Kazakistan parlamentosunun alt kanadı idam cezasının kaldırılmasını onayladı
Kazakistan parlamentosunun alt kanadı idam cezasının kaldırılmasını onayladı
Kazakistan parlamentosunun alt kanadı Meclis, idam cezasının koşulsuz olarak kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Tasarı bundan sonra Senato’da... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T01:55+0300
2021-12-09T01:55+0300
dünya
kazakistan
parlamento
idam cezası
yasa tasarısı
kasım cömert tokayev
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Kazakistan parlamentosunun alt kanadı, idam cezasının koşulsuz olarak kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.Yasa tasarısının ilk hali, idam cezasının kaldırılmasının savaş durumunda askeri nitelikteki ağır suçları işlemekten suçlu bulunan kişiler için geçerli olmamasını öngörüyordu.Ancak, kasım ayı ortasında Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, idam cezasının koşulsuz olarak kaldırılması gerektiğini belirtmesinin ardından tasarıda değişiklik yapıldı.Tasarının sonuç bölümünde, "Kazakistan'da idam cezasının tamamen kaldırılması, ulusal mevzuatın uluslararası yasal yükümlülüklere uygun hale getirilmesine ve insan hakları ile en yüksek anayasal değer olan yaşam hakkının güvence altına alınmasına katkıda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.İdam cezalarını 2003'ten itibaren askıya alan Kazakistan, 2020’de ‘savaş durumunda askeri nitelikteki ağır suçları işlemekten suçlu bulunan kişiler için geçerli olmaması’ hükmünün korunması koşuluyla, ülkede ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol’e dahil olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211119/idam-cezasina-saatler-kalan-hukumlu-affedildi-1050947801.html
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kazakistan, parlamento, idam cezası, yasa tasarısı, kasım cömert tokayev

Kazakistan parlamentosunun alt kanadı idam cezasının kaldırılmasını onayladı

01:55 09.12.2021
© AFP 2021 / ATTILA KISBENEDEK İdam cezası
İdam cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / ATTILA KISBENEDEK
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Kazakistan parlamentosunun alt kanadı Meclis, idam cezasının koşulsuz olarak kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Tasarı bundan sonra Senato’da ele alınacak.
Kazakistan parlamentosunun alt kanadı, idam cezasının koşulsuz olarak kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.
Yasa tasarısının ilk hali, idam cezasının kaldırılmasının savaş durumunda askeri nitelikteki ağır suçları işlemekten suçlu bulunan kişiler için geçerli olmamasını öngörüyordu.
Ancak, kasım ayı ortasında Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, idam cezasının koşulsuz olarak kaldırılması gerektiğini belirtmesinin ardından tasarıda değişiklik yapıldı.
Tasarının sonuç bölümünde, "Kazakistan'da idam cezasının tamamen kaldırılması, ulusal mevzuatın uluslararası yasal yükümlülüklere uygun hale getirilmesine ve insan hakları ile en yüksek anayasal değer olan yaşam hakkının güvence altına alınmasına katkıda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.
İdam cezalarını 2003'ten itibaren askıya alan Kazakistan, 2020’de ‘savaş durumunda askeri nitelikteki ağır suçları işlemekten suçlu bulunan kişiler için geçerli olmaması’ hükmünün korunması koşuluyla, ülkede ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol’e dahil olmuştu.
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