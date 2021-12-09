Kazakistan'da dini aşırıcılıkla mücadele için çizgi roman çıkarıldı

Kazakistan’da bakanlığın talebiyle MEIRMAN isimli bir çizgi roman çıkarıldı. Çizgi romanda ‘Jusan’ özel operasyonu kapsamında Suriye’den dönen vatandaşların hikayeleri üzerinden radikal dini ideolojinin zararları anlatılıyor.Bu yöntemle okullarda aşırıcılığa karşı hoşgörüsüzlüğün artırılması, genç nesillere bununla mücadele edilmesinin anlatılması isteniyor.Çizgi romanda Suriye’de terör bölgesinde bulunduğu sırada Meirman isimli bir çocuğun başından geçen zorluklar anlatılıyor. Meirman tüm engellere rağmen, azmi, iyiliği ve güçlü ruhu sayesinde ailesiyle yeniden bir araya gelmeyi ve ülkesinin kıymetli bir vatandaşı olarak ülkesine dönmeyi başarıyor.Suriye’deki Kazakların ülkelerine dönmesini amaçlayan Jusan insani operasyonu Ocak 2019’da gerçekleştirilmişti. Operasyonda güvenlik güçleri, askerler, diplomatlar ve başka kurumların çalışanları yer almıştı. ekim sonunda bu sayede Kazakistan, 607 vatandaşını geri döndürmeyi başarmıştı. Bunlardan 37’si erkek, 157’si kadın, 413’ü çocuktu.
Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, dini aşırıcılık ve terörün önlenmesi amacıyla çizgi roman çıkarıldı.
Kazakistan’da bakanlığın talebiyle MEIRMAN isimli bir çizgi roman çıkarıldı. Çizgi romanda ‘Jusan’ özel operasyonu kapsamında Suriye’den dönen vatandaşların hikayeleri üzerinden radikal dini ideolojinin zararları anlatılıyor.
Bu yöntemle okullarda aşırıcılığa karşı hoşgörüsüzlüğün artırılması, genç nesillere bununla mücadele edilmesinin anlatılması isteniyor.
Çizgi romanda Suriye’de terör bölgesinde bulunduğu sırada Meirman isimli bir çocuğun başından geçen zorluklar anlatılıyor. Meirman tüm engellere rağmen, azmi, iyiliği ve güçlü ruhu sayesinde ailesiyle yeniden bir araya gelmeyi ve ülkesinin kıymetli bir vatandaşı olarak ülkesine dönmeyi başarıyor.
Suriye’deki Kazakların ülkelerine dönmesini amaçlayan Jusaninsani operasyonu Ocak 2019’da gerçekleştirilmişti. Operasyonda güvenlik güçleri, askerler, diplomatlar ve başka kurumların çalışanları yer almıştı. ekim sonunda bu sayede Kazakistan, 607 vatandaşını geri döndürmeyi başarmıştı. Bunlardan 37’si erkek, 157’si kadın, 413’ü çocuktu.