https://tr.sputniknews.com/20211209/kazakistanda-dini-asiricilikla-mucadele-icin-cizgi-roman-cikarildi-1051606991.html

Kazakistan'da dini aşırıcılıkla mücadele için çizgi roman çıkarıldı

Kazakistan'da dini aşırıcılıkla mücadele için çizgi roman çıkarıldı

Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, dini aşırıcılık ve terörün önlenmesi amacıyla çizgi roman çıkarıldı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T14:12+0300

2021-12-09T14:12+0300

2021-12-09T14:22+0300

çizgi roman

dünya

suriye

kazakistan

terör

din

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Kazakistan’da bakanlığın talebiyle MEIRMAN isimli bir çizgi roman çıkarıldı. Çizgi romanda ‘Jusan’ özel operasyonu kapsamında Suriye’den dönen vatandaşların hikayeleri üzerinden radikal dini ideolojinin zararları anlatılıyor.Bu yöntemle okullarda aşırıcılığa karşı hoşgörüsüzlüğün artırılması, genç nesillere bununla mücadele edilmesinin anlatılması isteniyor.Çizgi romanda Suriye’de terör bölgesinde bulunduğu sırada Meirman isimli bir çocuğun başından geçen zorluklar anlatılıyor. Meirman tüm engellere rağmen, azmi, iyiliği ve güçlü ruhu sayesinde ailesiyle yeniden bir araya gelmeyi ve ülkesinin kıymetli bir vatandaşı olarak ülkesine dönmeyi başarıyor.Suriye’deki Kazakların ülkelerine dönmesini amaçlayan Jusan insani operasyonu Ocak 2019’da gerçekleştirilmişti. Operasyonda güvenlik güçleri, askerler, diplomatlar ve başka kurumların çalışanları yer almıştı. ekim sonunda bu sayede Kazakistan, 607 vatandaşını geri döndürmeyi başarmıştı. Bunlardan 37’si erkek, 157’si kadın, 413’ü çocuktu.

https://tr.sputniknews.com/20211111/multeci-cocuk-kuklasi-amal-10-metrelik-stormla-bulustu-glasgowda-iklim-protestolarina-katildilar-1050696654.html

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çizgi roman, suriye, kazakistan, terör, din