Kenan İmirzaloğlu 'rahmetli oldu' dediği Arif Şentürk'ten özür diledi

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında türkücü Arif Şentürk için "Yıllar önce rahmetli oldu" diye gaf yapan Kenan İmirzalıoğlu, “Sanırım Kamil Sönmez ile karıştırdım" dedi.Posta gazetesinin haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yapılan gafla ilgili konuştu. İmirzalıoğlu, Sanırım Kamil Şönmez ile karıştırdım. Ben 2 sanatçımızı da TRT’den hatırlarım. Kendisini aradım ve özür diledim o da kabul etti” dedi.Arif Şentürk ise şu açıklamayı yaptı:
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında, "yıllar önce rahmetli oldu" diyerek gaf yapan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, türkücü Arif Şentürk'ü arayıp özür diledi.
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında türkücü Arif Şentürk için "Yıllar önce rahmetli oldu" diye gaf yapan Kenan İmirzalıoğlu, “Sanırım Kamil Sönmez ile karıştırdım" dedi.
Posta gazetesinin haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yapılan gafla ilgili konuştu. İmirzalıoğlu, Sanırım Kamil Şönmez ile karıştırdım. Ben 2 sanatçımızı da TRT’den hatırlarım. Kendisini aradım ve özür diledim o da kabul etti” dedi.
Arif Şentürk ise şu açıklamayı yaptı:
“Sabaha kadar telefonum susmadı. Akşamları uzandığım yerden izlerim Kim Milyoner Olmak İster'i. Benim türkümün sözleri yazıldığını görünce heyecanlandım bakalım bilebilecek mi soruyu diye. Bekledim, çocuk bilemedi. Kenan 'Rahmetli sanatçı' deyince ben çok kötü oldum. En son dün Kenan aradı beni, özür diledi. ‘Bana getirilen metin buydu. Sana karşı mahcup oldum’ dedi."