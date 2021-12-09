https://tr.sputniknews.com/20211209/kenan-imirzaloglu-rahmetli-oldu-dedigi-arif-senturkten-ozur-diledi-1051617789.html

Kenan İmirzaloğlu 'rahmetli oldu' dediği Arif Şentürk'ten özür diledi

Kenan İmirzaloğlu 'rahmetli oldu' dediği Arif Şentürk'ten özür diledi

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında, "yıllar önce rahmetli oldu" diyerek gaf yapan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, türkücü Arif Şentürk'ü arayıp özür diledi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T18:46+0300

2021-12-09T18:46+0300

2021-12-09T18:50+0300

türkiye

kenan imirzalıoğlu

kim milyoner olmak ister

kamil sönmez

arif şentürk

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'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında türkücü Arif Şentürk için "Yıllar önce rahmetli oldu" diye gaf yapan Kenan İmirzalıoğlu, “Sanırım Kamil Sönmez ile karıştırdım" dedi.Posta gazetesinin haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yapılan gafla ilgili konuştu. İmirzalıoğlu, Sanırım Kamil Şönmez ile karıştırdım. Ben 2 sanatçımızı da TRT’den hatırlarım. Kendisini aradım ve özür diledim o da kabul etti” dedi.Arif Şentürk ise şu açıklamayı yaptı:

türkiye

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kenan imirzalıoğlu, kim milyoner olmak ister, kamil sönmez, arif şentürk