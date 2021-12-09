https://tr.sputniknews.com/20211209/kilicdaroglu-sanliurfa-buyuksehir-belediye-baskanligini-verin-elektrigi-ciftciye-bedava-verecegiz-1051607697.html

Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği çiftçiye bedava vereceğiz

Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği çiftçiye bedava vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa’da Muhtarlar, STK ve Meslek Odaları Temsilcileri ile buluştu ve "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T14:25+0300

2021-12-09T14:25+0300

2021-12-09T14:27+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

elektrik

şanlıurfa

göbeklitepe

ekonomi

çiftçi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa ziyaretini sürdürüyor.Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Temsilcileri Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu “Benim Şanlıurfa’ya bir sözüm olsa. Yerel yönetimler geldiğinde, bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Aynı zamanda elektrikten de kazanacak. 2,5 milyonluk araziyi güneş tarlalarıyla donatacağız. Kanal İstanbul mu yoksa güneş enerjisiyle Orta Doğu’nun merkezi haline getirmek mi çok önemli? Milyonlarca kişinin iş bulduğu ortam mı güzeldir yoksa bütün parayı bir kanala harcamak mı daha güzeldir?Güneş tarlaları ne demek biliyor musunuz?" dedi.Göbeklitepe'ye ziyaretCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.Ören yeri hakkında Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ'dan bilgi alan Kılıçdaroğlu, buradaki eserleri bir süre inceledi.

https://tr.sputniknews.com/20211209/kilicdaroglu-senyasar-ailesini-ziyaret-etti-takipcisi-olmaya-devam-edecegiz-1051601314.html

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chp, kemal kılıçdaroğlu, elektrik, şanlıurfa, göbeklitepe, ekonomi, çiftçi