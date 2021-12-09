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Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği çiftçiye bedava vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği çiftçiye bedava vereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa’da Muhtarlar, STK ve Meslek Odaları Temsilcileri ile buluştu ve "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T14:25+0300
2021-12-09T14:27+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
elektrik
şanlıurfa
göbeklitepe
ekonomi
çiftçi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa ziyaretini sürdürüyor.Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Temsilcileri Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu “Benim Şanlıurfa’ya bir sözüm olsa. Yerel yönetimler geldiğinde, bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Aynı zamanda elektrikten de kazanacak. 2,5 milyonluk araziyi güneş tarlalarıyla donatacağız. Kanal İstanbul mu yoksa güneş enerjisiyle Orta Doğu’nun merkezi haline getirmek mi çok önemli? Milyonlarca kişinin iş bulduğu ortam mı güzeldir yoksa bütün parayı bir kanala harcamak mı daha güzeldir?Güneş tarlaları ne demek biliyor musunuz?" dedi.Göbeklitepe'ye ziyaretCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.Ören yeri hakkında Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ'dan bilgi alan Kılıçdaroğlu, buradaki eserleri bir süre inceledi.
https://tr.sputniknews.com/20211209/kilicdaroglu-senyasar-ailesini-ziyaret-etti-takipcisi-olmaya-devam-edecegiz-1051601314.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, elektrik, şanlıurfa, göbeklitepe, ekonomi, çiftçi

Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği çiftçiye bedava vereceğiz

14:25 09.12.2021 (güncellendi: 14:27 09.12.2021)
© AAKılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa’da Muhtarlar, STK ve Meslek Odaları Temsilcileri ile buluştu ve "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği çiftçiye bedava vereceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa ziyaretini sürdürüyor.
Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Temsilcileri Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu “Benim Şanlıurfa’ya bir sözüm olsa. Yerel yönetimler geldiğinde, bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Aynı zamanda elektrikten de kazanacak. 2,5 milyonluk araziyi güneş tarlalarıyla donatacağız. Kanal İstanbul mu yoksa güneş enerjisiyle Orta Doğu’nun merkezi haline getirmek mi çok önemli? Milyonlarca kişinin iş bulduğu ortam mı güzeldir yoksa bütün parayı bir kanala harcamak mı daha güzeldir?Güneş tarlaları ne demek biliyor musunuz?" dedi.

Göbeklitepe'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.
Ören yeri hakkında Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ'dan bilgi alan Kılıçdaroğlu, buradaki eserleri bir süre inceledi.
© AAKılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'yi dolaştı.
Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'yi dolaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'yi dolaştı.
© AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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