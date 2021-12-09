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Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti: 'Takipçisi olmaya devam edeceğiz'
Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti: 'Takipçisi olmaya devam edeceğiz'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 276 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde 'adalet nöbetinde' olan Şenyaşar Ailesi’ni ziyaret etti. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T12:39+0300
2021-12-09T12:42+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
şanlıurfa
adliye
adalet
fadıl şenyaşar
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyareti kapsamında Şanlıurfa Adliyesi’nin önünde bulunan Şenyaşar Ailesi’ni de ziyaret etti.HalkTV'nin aktardığı habere göre; Kılıçdaroğlu ziyaret esnasında, "Adalet bekleyen bir annenin sesini niçin duymazlar, görmezler, hissetmezler? En büyük acı burada. İnşallah adalet gerçekleşecek. Anneye hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz adalet sağlanıncaya kadar. Adaletin ne kadar değerli olduğunu inşallah Ankara'dakiler duymuş olurlar" dedi.Haziran ayında da görüşme olduEmine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar, CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında 19 Haziran'da Gaziantep'te bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek hukuki destek talebinde bulunmuştu.Ne olmuştu?Emine Şenyaşar 2018 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu ailesinden 3 kişiyi kaybetmişti.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, şanlıurfa, adliye, adalet, fadıl şenyaşar, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti: 'Takipçisi olmaya devam edeceğiz'

12:39 09.12.2021 (güncellendi: 12:42 09.12.2021)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 276 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde 'adalet nöbetinde' olan Şenyaşar Ailesi’ni ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyareti kapsamında Şanlıurfa Adliyesi’nin önünde bulunan Şenyaşar Ailesi’ni de ziyaret etti.
HalkTV'nin aktardığı habere göre; Kılıçdaroğlu ziyaret esnasında, "Adalet bekleyen bir annenin sesini niçin duymazlar, görmezler, hissetmezler? En büyük acı burada. İnşallah adalet gerçekleşecek. Anneye hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz adalet sağlanıncaya kadar. Adaletin ne kadar değerli olduğunu inşallah Ankara'dakiler duymuş olurlar" dedi.

Haziran ayında da görüşme oldu

Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar, CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında 19 Haziran'da Gaziantep'te bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek hukuki destek talebinde bulunmuştu.
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Ne olmuştu?

Emine Şenyaşar 2018 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu ailesinden 3 kişiyi kaybetmişti.
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