https://tr.sputniknews.com/20211209/kilicdaroglu-senyasar-ailesini-ziyaret-etti-takipcisi-olmaya-devam-edecegiz-1051601314.html

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti: 'Takipçisi olmaya devam edeceğiz'

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti: 'Takipçisi olmaya devam edeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 276 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde 'adalet nöbetinde' olan Şenyaşar Ailesi’ni ziyaret etti. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T12:39+0300

2021-12-09T12:39+0300

2021-12-09T12:42+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

şanlıurfa

adliye

adalet

fadıl şenyaşar

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051601244_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0046884797a35f2f45dc9f60dc9c8911.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyareti kapsamında Şanlıurfa Adliyesi’nin önünde bulunan Şenyaşar Ailesi’ni de ziyaret etti.HalkTV'nin aktardığı habere göre; Kılıçdaroğlu ziyaret esnasında, "Adalet bekleyen bir annenin sesini niçin duymazlar, görmezler, hissetmezler? En büyük acı burada. İnşallah adalet gerçekleşecek. Anneye hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz adalet sağlanıncaya kadar. Adaletin ne kadar değerli olduğunu inşallah Ankara'dakiler duymuş olurlar" dedi.Haziran ayında da görüşme olduEmine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar, CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında 19 Haziran'da Gaziantep'te bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek hukuki destek talebinde bulunmuştu.Ne olmuştu?Emine Şenyaşar 2018 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu ailesinden 3 kişiyi kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211204/chpnin-mersin-mitingi--ozgur-ozel-gercek-hakem-millettir--1051441153.html

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, kemal kılıçdaroğlu, şanlıurfa, adliye, adalet, fadıl şenyaşar, cumhuriyet halk partisi (chp)